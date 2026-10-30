Le COJOJ et le CIO ont animé une conférence de presse, ce vendredi, à Diamniadio. C'est un ouf de soulagement et une immense satisfaction qui se lisaient sur le visage de la présidente du Comité international olympique. Huit ans après l'attribution des Jeux au Sénégal en 2018 à Buenos Aires, Dakar y est enfin.

‘’Nous y sommes enfin ! Nous sommes tellement heureux ! Cela a pris beaucoup de temps à se concrétiser, mais je me sens vraiment très heureuse. Nous venons juste de quitter le Village olympique et les athlètes sont tellement heureux’’, a lancé Kirsty Coventry lors de la conférence de presse d'ouverture ce jeudi. La première femme à la tête du CIO n'a pas caché son émotion face à l'engouement déjà perceptible. ‘’C'était vraiment incroyable de voir que tout le village a été réinventé et qu'il est magnifique. Depuis le moment où nous avons atterri à l'aéroport jusqu'à la chaleur de l'accueil, ce n'est rien de plus que ce à quoi on s'attendait, mais c'est vraiment agréable.’’

Elle a tenu à saluer le travail du comité d'organisation. ‘’Je tiens vraiment à remercier le président Diagna Ndiaye et son équipe pour toute leur passion, leur travail acharné et leur engagement à nous avoir menés jusqu'ici.’’

À ses côtés, le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, a confirmé que la machine est lancée. ‘’Cette première en Afrique marquera les esprits. Nous vous préparons de belles choses. Les choses se passent très bien au Village olympique. Évidemment, on a eu de petits soucis au niveau de l'énergie. Mais c'est réglé parce qu'on a des équipes dédiées sur place en permanence’’, a-t-il assuré, précisant que le projet a été accompagné ‘’de bout en bout depuis l'administration Sall jusqu'à l'administration Faye’’.

Pour le président du CNOSS, l'esprit des JOJ dépasse la simple performance. ‘’Pour les jeunes, c'est fabuleux parce qu'ils vont être ensemble, se découvrir, s'échanger des numéros de téléphone. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la victoire et la mort, mais la victoire et la vie. On est ensemble. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas la guerre. Nous y sommes, nous sommes au Sénégal.’’

Les services de sécurité sont à jour

Sur le plan sécuritaire, il se veut rassurant. ‘’Nous avons à Keur Ayo une cellule appelée Conseil national de sécurité JOJ où toute la composante militaire est représentée. Nous avons développé au niveau des pays frontaliers un système d'information rapide, presque en temps réel. Au niveau de notre centre de sécurité, nous avons des écrans qui couvrent totalement tout le territoire national. Pour vous dire simplement que les services de sécurité sont à jour.’’

Il a également révélé la présence de patrouilles mixtes avec des policiers français et espagnols, forts de l’expérience de Paris 2024, qui travaillent ‘’sous autorité et commandement sénégalais’’, en plus de sociétés de gardiennage privées.

Côté mobilisation, le cap est maintenu sur l'accessibilité. ‘’Vous savez que les billets sont à 1 000 francs CFA. On veut vraiment qu'il y ait de l'impact’’, a-t-il rappelé, insistant sur la volonté de la présidente du CIO d'intégrer les jeunes et de favoriser l'inclusion sociale.

Ibrahima Wade : 1 021 000 jeunes déjà touchés

Le Coordinateur général, Ibrahima Wade, a lui fait le point sur l'état des sites. ‘’Tous les sites ont été visités et validés. Il y a le Village olympique où nous avons 157 délégations, 1 938 personnes logées, dont 507 athlètes, et plusieurs officiels. À Dakar, à Saly et à Diamniadio, tous les sites sont prêts.’’

Il a surtout insisté sur l'héritage et la place centrale de la jeunesse, ADN de Dakar 2026. ‘’Le slogan à la base de la vision de Dakar 2026 : la jeunesse et le sport pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d'inspiration pour l'Afrique.’’ Wade a rappelé les programmes déployés depuis quatre ans, notamment le Brevet olympique civique et sportif. ‘’En partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, on a sillonné le territoire national dans les coins les plus reculés. Il nous a permis de toucher 1 021 000 jeunes, sur un objectif initial de 900 000.’’

La Learning Academy constitue, selon lui, l’innovation majeure de Dakar 2026. Elle a permis à de jeunes diplômés sénégalais et africains de 21 nationalités de participer à la livraison des Jeux. ‘’De mon point de vue, il n'y a pas un meilleur héritage que ça. Quand on dit que les JOJ, c'est pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes, c'est une réalité.’’ Les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 s'ouvrent officiellement ce samedi. Une première historique sur le continent africain.

LOUIS GEORGES DIATTA