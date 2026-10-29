Frustré depuis le début de la saison, Vinicius Junior (26 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) accumule les performances décevantes avec le Real Madrid. Mais son ancien coéquipier Dani Carvajal reste persuadé que cette méforme est passagère, et que le Brésilien, qui a connu pire, parviendra à retrouver son meilleur niveau.

"C'est une personne fantastique. Il apporte une joie immense au vestiaire. Il n'a jamais hésité à prendre l'équipe sur ses épaules, à réclamer le ballon dans les moments les plus difficiles, et c'est une qualité précieuse.

C'est un joueur qui ne se cache jamais. (...) Vini a su se relever de situations bien plus compliquées. Il doit garder son calme. Il vient de prolonger son contrat, il a de belles années devant lui. C'est un joueur exceptionnel, et nous allons bientôt revoir ce Vini inarrêtable", a estimé le nouveau latéral droit de Getafe auprès du quotidien AS.

Au poste de Vinicius, la recrue estivale Yan Diomandé prend de plus en plus d'épaisseur au sein de l'effectif madrilène.