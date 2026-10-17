Après la polémique du projet ‘’FIFA Forward Enterprise’’ visant à vendre une partie de la Coupe du monde à des investisseurs privés, Gianni Infantino a fait amende honorable et a annoncé son abandon définitif. Le président de la FIFA rebondit avec un programme de solidarité historique de 6,35 milliards de dollars issu des bénéfices records du Mondial 2026.

Le projet FIFA Fowards Entreprise (FFE), visant à intégrer dans le financement de la Coupe du monde des investisseurs extérieurs, est définitivement enterré. Après la polémique qu’il a suscitée, le président de la FIFA a présenté publiquement ses excuses lors de la réunion du Conseil, ce jeudi. ‘’Tout en présentant ses excuses pour les erreurs commises dans la conduite et la communication du projet, et en réaffirmant que l’initiative FFE a été définitivement abandonnée et ne sera plus jamais réintroduite sous quelque forme que ce soit, le président de la FIFA a souligné que l’objectif était d’accroître les investissements dans le football et d’en optimiser l’allocation, sous réserve de l’approbation du Conseil de la FIFA et des associations membres’’, a indiqué le communiqué de la FIFA.

Concernant le ‘’Prix de la paix de la FIFA’’ qui a aussi soulevé beaucoup de débats, notamment par la décision de le décerner à Donald Trump, il a été demandé à la Commission de la responsabilité sociale dans le football de la FIFA de l’évaluer. ‘’Une décision sera prise à ce sujet lors de la prochaine réunion du Conseil, en décembre 2026’’, peut-on lire dans la note. Lors de cette rencontre, le Conseil a également prévu de créer un groupe de travail, composé de membres issus de l’ensemble des confédérations, chargé d’examiner en détail le cadre de gouvernance de la FIFA.

Une dotation de 25 millions de dollars à chaque association membre

Si le président de la FIFA a laissé tomber son projet de capter des fonds extérieurs chez des investisseurs privés, il n’a pas abandonné son ambition d’accroître massivement les investissements pour le développement du football, partout. Ainsi, Gianni Infantino est revenu à la charge avec une nouvelle trouvaille : il s’agit du ‘’Programme de solidarité sur les excédents de la FIFA’’.

Cette fois, il prévoit de puiser dans les ressources de l’instance mondiale pour abreuver les fédérations nationales et autres entités du football. ‘’Compte tenu des résultats commerciaux exceptionnels et sans précédent de la Coupe du monde 2026, l’administration de la FIFA a soumis au Conseil une initiative baptisée ‘Programme de solidarité sur les excédents de la FIFA’. Ce programme prévoit d’utiliser une partie des réserves de la FIFA pour plus que doubler le financement prévu sur la période 2027-2030, le portant ainsi à 6,35 milliards de dollars US.’’

Les excédents de la FIFA allant de la période 2023-2026 sont estimés entre 5,2 et 5,6 milliards de dollars US. Par conséquent, l’administration de la FIFA a proposé de maintenir des réserves de sécurité de 1,7 milliard de dollars US pour faire face à toute éventualité imprévue et d’allouer à chaque association membre une dotation de 25 millions de dollars US (environ 14,6 milliards de francs CFA).

‘’Comme cela a été répété à maintes reprises depuis 2016, les fonds de la FIFA - y compris ses réserves - appartiennent aux 211 associations membres. La proposition d’accroître les investissements en faveur de l’ensemble des associations membres, des confédérations et des autres parties prenantes, pour atteindre un montant total de 6,35 milliards de dollars US, témoigne de notre engagement indéfectible à soutenir davantage le développement du football et l’accès à cette discipline à l’échelle mondiale, grâce aux résultats financiers exceptionnels de la Coupe du Monde de la FIFA 2026’’, a déclaré le président Infantino.

L’argent, l’argument de campagne d’Infantino

Attaqué de toutes parts, surtout par les dirigeants du football européen, asiatique et d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, Gianni Infantino a besoin de renforcer sa popularité. Dans cette tempête, il peut compter sur la Confédération africaine de football (CAF). Dernièrement, le président de la CAF a réaffirmé le soutien total de l’ensemble des 54 fédérations africaines à l’endroit d’Infantino, en vue de la prochaine assemblée générale élective de mars 2027.

Candidat à sa propre succession, l’Italo-Suisse semble mettre en avant dans sa campagne l’argument de l’argent. Appelant à l’‘’unité’’ et à ‘’se tourner vers l’avenir’’, le président de la FIFA se glorifie d’avoir augmenté le montant de la subvention octroyée aux associations membres, qui est passé du simple au double. ‘’Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis mon accession à la présidence de la FIFA, nous sommes passés d’un montant de 1 million de dollars par association membre à 25 millions de dollars chacune, et ce, partout dans le monde. Par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui, ces derniers mois, ont formulé des suggestions concernant la répartition des fonds de la FIFA entre nos 211 associations membres.’’

Le ‘’Programme de solidarité sur les excédents de la FIFA’’ sera finalisé par les commissions compétentes de la FIFA, avant d’être soumis au Conseil de la FIFA lors de sa prochaine réunion en décembre 2026. Il sera ensuite intégré au rapport annuel 2026, puis approuvé par le 77e Congrès de la FIFA en mars 2027.

LOUIS GEORGES DIATTA