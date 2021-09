Il est annoncé la participation du Parti pour le progrès et la citoyenneté (PPC) à une coalition qui soutiendrait la candidature de Souleymane Ndoye à la tête de la ville de Rufisque, lors des prochaines élections locales. ‘’Le PPC précise qu’il y a quelques semaines, il a reçu, à sa permanence, une délégation de Benno Bokk Yakaar de Rufisque-Ouest, conduite par M. Souleymane Ndoye et composée de quelques responsables.

A cette occasion, invitation a été faite au parti de prendre une part active dans la massification de la mouvance présidentielle à Rufisque-Ouest. Dans ce sens, instruction a été donnée aux responsables et militants du PPC de travailler au renforcement et à l’unité de la majorité présidentielle à Rufisque-Ouest, pour garantir une victoire au camp de la majorité. Et, depuis lors, le parti a joué pleinement sa partition dans tous les quartiers de Rufisque-Ouest et pris part à toutes les réunions de coordination’’, informe le PPC dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

Ainsi, ‘’il n’a jamais été question de discuter de candidature et le PPC n’a jamais pris part à des concertations relatives au portage d’une quelconque candidature. C’est donc avec surprise que le PPC a appris, au même titre que tout le monde, qu’il soutiendrait une candidature aux prochaines élections locales’’, ajoute-t-on. ‘’La démarche de «nos alliés» a assurément manqué d’élégance, de loyauté et d’amitié’’, déplorent le parti de feu Mbaye Jacques Diop.

...C’est pourquoi le PPC dit se démarquer des agissements de ce groupe. Mais également, il ‘’suspend sa participation aux activités de cette alliance à Rufisque-Ouest et déclare solennellement ne soutenir aucune candidature de qui que ce soit, ni à Rufisque-Ouest ni à la ville’’. Cependant, dans le communiqué, le parti indique en réalité soutenir la candidature de son secrétaire général Seydou Diouf. Il présente le profil idéal pour Rufisque et travaille dans cette direction, selon ses partisans. ‘’Le PPC invite les responsables et militants à continuer le travail de massification dans les quartiers, à ne pas se laisser divertir, à se tenir prêts et à rester à l’écoute du secrétaire général Seydou Diouf qui fera une importante déclaration dans les jours à venir, à l’attention des Rufisquois et de l’opinion nationale et internationale’’, annonce-t-on.