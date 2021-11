Le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer (FKA) organise, depuis hier, dans la capitale du Nord, un atelier dans le cadre du Programme collectivités territoriales, défense, sécurité et paix (PCTDSP). Une cinquantaine de participants venus des collectivités territoriales, des forces de défense et de sécurité (FDS), des communautés et des organisations de la société civile des régions de Louga, de Matam et de Saint-Louis prennent part à la rencontre.

Au menu des échanges, ils aborderont des questions sécuritaires dans les territoires locaux sous la houlette d’experts de la sécurité. Avec la recrudescence de la violence, de la délinquance et la montée en puissance de la criminalité et leurs causes multiformes, il faut changer de posture pour mieux assurer la sécurité des citoyens. Pour cela, la prévention s’avère indispensable, du sommet à la base. Pour le gouverneur de Saint-Louis qui présidait l’ouverture des travaux, avec les nouvelles formes de violence, la sécurité n’est plus réservée seulement à l’Etat.

‘’Conscient de cette situation, l’Etat du Sénégal a réorienté sa politique sécuritaire en créant une agence de sécurité de proximité(ASP) pour être plus proche des populations. Cette politique tend également vers une large participation sociale avec des relais autres que les forces de défense et de sécurité. Car, en y associant des relais communautaires tels que les élus, les imams, les délégués de quartier, Bagnène Goxx, le signalement des indices d’anormalité seront pris en compte. Ils seront en mesure de signaler ou d’alerter sur toute chose suspecte constatée dans leur localité’’, a soutenu le gouverneur Alioune Badara Sambe.

Dans le souci d’assurer un maillage du territoire national à travers le Programme collectivités territoriales, défense, sécurité et paix (PCTDSP), les participants vont se pencher sur des thématiques comme ‘’La situation sécuritaire et les causes de l’insécurité’’, ‘’L’organisation de la défense et de la sécurité au Sénégal’’, ‘’La politique locale de sécurité : outils et gouvernance’’.

Pour le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), la rencontre vise à renforcer les capacités des maires, des présidents de conseil départemental et des forces de défense et de sécurité dans la prise en charge des questions sécuritaires. ‘’Dans l'acte 3 de la décentralisation, le gouvernement a fait des territoires un socle, une rampe pour le développement socio-économique. Malheureusement, dans les collectivités locales, la sécurité n'est pas une compétence transférée. Ce qui peut être un obstacle, alors qu’il y a un besoin de susciter davantage de synergies entre les élus qui sont les catalyseurs des dynamiques sociales et communautaires et les forces de défense et de sécurité’’, signale le général Mbaye Cissé. Qui préconise de les mettre ensemble, en développant une synergie horizontale de la sécurité.

‘’Comme beaucoup de pays africains, le Sénégal n'a pas les moyens de développer une sécurité verticale tous azimuts avec, d'un côté, les forces de défense et, de l'autre, les populations. Raison pour laquelle c'est une approche qui doit se faire dans une démarche inclusive entre policiers, gendarmes, militaires, élus et populations dans une zone donnée. Afin qu’ils puissent détenir des outils dans le travail de tous les jours et affiner la collaboration dans la prise en charge des questions sécuritaires dans les collectivités territoriales’’.

Avant de poursuivre qu’après Dakar et Saint-Louis, des rencontres similaires seront démultipliés dans d’autres régions, ‘’pour mieux intégrer la démarche inclusive qui est la plus sûre, la plus viable en matière de sécurité’’, a ajouté le directeur général du CHEDS, le général Cissé.

