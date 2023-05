Le comité d'organisation du Gamou de Serigne Babacar Sy, prévu le 27 mai prochain à Saint-Louis, est à pied d'œuvre. Hier, le gouverneur Alioune Badara Sambe a présidé un CRD spécial en présence d’une forte délégation venue de Tivaouane. Rencontre au cours de laquelle le chef de l'exécutif régional a assuré que toutes les dispositions sont prises pour une parfaite organisation de l'événement religieux.

Les différentes préoccupations qui ont été soulevées par le comité d'organisation local du Gamou de Ndar sont toutes prises en compte par les autorités et les différents chefs de service de la région de Saint-Louis. C'est ce qu'a déclaré le président national du comité d’organisation aux services de Khalifa Ababacar Sy (Coskas), Mame Ousmane Samb, au sortir de leur rencontre avec le gouverneur de la région.

Face à la presse, l'envoyé de la famille de Tivaouane a tiré un bilan satisfaisant des dispositions arrêtées pour une parfaite organisation du Gamou. Pour le président national du Coskas, Mame Ousmane Samb, tous les besoins ont été recensés en amont par la section locale du Coskas, sous la houlette de Serigne Bathie Seck. "Il s’agit de l’amélioration des conditions d’accueil, d’hébergement, de l’hygiène des lieux, de la sécurité, de l’éclairage du site, de la prise en charge sanitaire et d’assistance des pèlerins. C'est pour corriger les impairs des éditions passées et permettre aux talibés venus des autres régions et de la diaspora d'être dans de bonnes conditions durant le Gamou à Ndar", a soutenu Mame Ousmane Samb. Avant de se féliciter du travail abattu par le préfet. " Le Coskas national est rassuré du travail qui a été déjà fait avec le préfet. En ce qui le concerne, il n’a ménagé aucun effort pour la réussite du Gamou. Devant le gouverneur, tous les chefs de service se sont engagés à respecter leurs engagements. L’inspection d’académie pour l'hébergement, les forces de sécurité, le service d'hygiène, la Senelec, la santé et la Sen’Eau ont tous assuré de s’y mettre très tôt pour que tout soit parfait au bon moment", a ajouté Serigne Samb.

La sécurité sera renforcée, annonce le gouverneur

Pour le chef de l’Exécutif régional, toutes les dispositions nécessaires sont prises et il ne reste plus qu’à régler les derniers détails dans la finalisation de l’organisation. "La totalité des préoccupations du comité d’organisation est déjà prise en charge par les autorités et les points soulevés par les organisateurs seront bien étudiés. Pour le volet sanitaire, un poste médical avancé sera mis en place en concert avec la région médicale, les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge. La Senelec est instruite pour mettre hors délestage la zone avant, pendant l'événement et de mettre sur place un groupe électrogène de secours, au besoin. Le volet sécuritaire sera renforcé, puisque le Gamou coïncide en même temps avec le Festival de jazz de Saint-Louis. Donc, durant ce week-end, la ville sera l'attraction de plusieurs milliers de personnes", a signalé le gouverneur Alioune Badara Sambe.

Revenant sur les thèmes du Gamou Ndar 2023, le président national du comité d’organisation aux services de Khalifa Ababacar Sy (Coskas), a rappelé qu’en dehors de la vie du Prophète (PSL), d’autres sujets d’actualité comme la citoyenneté et le civisme seront également abordés. ‘’Comme l'actualité oblige et les tensions notées dans le pays, nous serons appelés à parler de la culture de la paix. Car le Sénégal est un et indivisible", a annoncé Mame Ousmane Samb.

Il faut signaler que le Gamou de Ndar a été institué par Serigne Khalifa Babacar Sy en 1954 dans la capitale du Nord. Il fait partie des trois grandes manifestations religieuses de la Khadra de Seydi El Hadj Malick Sy. Selon Serigne Bathie Seck, responsable moral de la section locale du Coskas/Saint-Louis, Serigne Babacar Sy (RTA) avait recommandé à tous ses fils et disciples de venir chaque année à Ndar célébrer le Gamou.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS