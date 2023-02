Le président de la République, Macky Sall, a présidé, samedi dernier à Bango, la cérémonie officielle de commémoration du centenaire du Prytanée militaire Charles N’Tchororé de Saint-Louis (PMS). En présence des membres du gouvernement, des autorités administratives de la région, des autorités militaires, civiles, coutumières et religieuses, de l'Amicale des anciens enfants de troupe, de l'Association des parents d'élèves, de la famille du parrain de l'école venue du Gabon, le chef de l'État a invité les jeunes pensionnaires du PMS à cultiver l'excellence pour mieux servir leurs nations respectives et annoncer un second prytanée qui sera ouvert aux filles.

Dans son allocution, le président de la République a dit toute sa satisfaction de présider cette cérémonie historique marquant la célébration du centenaire du Prytanée militaire Charles N’Tchororé de Saint-Louis. Avant de rappeler que le PMS, qui est à l'honneur, est un temple de l’éducation qui a couvé et forgé plusieurs générations d’adolescents du Sénégal et d’Afrique, pour en faire de grands serviteurs de leurs nations respectives.

Pour le président Sall, plus qu’une école, le Prytanée militaire de Saint-Louis est aujourd’hui une véritable institution qui transcende le Sénégal, un creuset de formation à vocation africaine. "Sans aucun doute, au cours de son siècle d’existence, le PMS a été un pôle africain d’excellence. La constance des brillants résultats scolaires engrangés, ainsi que la diversité de nationalités des autorités issues de l’école et présentes dans cette tribune, en sont une parfaite et concrète illustration", a déclaré le chef de l’État. Raison pour laquelle il s’est réjoui du thème ‘’100 ans d’excellence et d’intégration africaine" choisi par l'Amicale des anciens enfants de troupe pour la célébration du centenaire du PMS.

"Comment ne pas célébrer, dès lors, tous les anciens chefs d’État, les diplomates chevronnés, les lauréats de grands prix internationaux, les experts de haut niveau de la défense, de la sécurité, de la santé, de l’économie, des sciences, des arts et de la culture qui sont passés par le moule PMS et qui ont contribué à forger son label d’excellence", a-t-il poursuivi.

‘’Nous avons besoin de prendre en main notre propre destin’’

Pour étayer la pertinence du thème central du centenaire de l'école, le chef de l'État a également profité de son statut de président en exercice de l'UA, pour s’adresser directement aux jeunes Africains enfants de troupe, en les exhortant à prendre à témoin leurs valeureux grands anciens. "Je voudrais vous inviter à prendre conscience des fortes attentes de vos peuples respectifs et du continent dans leur marche résolue vers l’avenir. L’Afrique, notre continent, est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis liés surtout à la dégradation de sa situation sécuritaire et à sa marginalisation croissante dans l’économie mondiale. Donc, plus que jamais, dans la continuité des pères fondateurs du panafricanisme, nous avons besoin de prendre en main notre propre destin, en faisant confiance à la créativité et à la vitalité de la jeunesse africaine imbue des valeurs de travail et de solidarité. Aujourd’hui, le Prytanée militaire de Saint-Louis, pôle d’excellence et de brassage, vous offre un cadre idéal pour cultiver et développer ces valeurs", a-t-il soutenu.

Toujours dans le même sillage, le président Macky Sall a aussi invité les enfants de troupe à mettre à profit leur immense potentiel pour accéder à la ‘’connaissance directe", selon les mots du professeur Cheikh Anta Diop et à se construire pleinement avec les outils de leur temps. "Dans quelques années, certains parmi vous feront partie des grands cadres et décideurs africains. Les liens que vous aurez tissés ici, dans vos salles de classe, vos réfectoires et vos salles de sport, seront déterminants dans les décisions que vous prendrez et qui guideront les destins de vos pays et celui du continent", a ajouté le chef de l'État. Avant de leur rappeler que le PMS leur ouvre, dès le bas âge, un itinéraire balisé par le travail, la discipline et la rigueur militaires qui feront d'eux des citoyens exemplaires.

La dimension panafricaniste de cette école d’élite et l’espoir que suscitent les enfants de troupe, selon Macky Sall, confortent l’État à parier sur la jeunesse et l’éducation, pour réaliser l'ambition d’une Afrique solidaire et maitresse de son destin. "Nous continuerons de porter une attention particulière à cet établissement, dans le cadre de la politique nationale de développement de l’éducation et de la formation", a-t-il insisté.

Ouverture prochaine d’un deuxième prytanée militaire dans une autre région du Sénégal

Toutefois, le président de la République a signalé, après un siècle d’existence, que le Prytanée militaire de Saint-Louis a besoin de franchir de nouvelles étapes. C'est pourquoi il a instruit les ministres des Forces armées et de l’Éducation nationale à engager la réflexion sur l’ouverture prochaine d’un second prytanée militaire dans une autre région du Sénégal.

D'ailleurs, la perspective d’intégration du personnel féminin dans ce nouvel établissement, à l’instar des autres prytanées africains, devrait occuper une place importante dans cette réflexion, a-t-il ajouté.

Pour les transformations opérées à l'école, le chef de l'État a salué toutes ces réalisations rendues possibles par l’engagement et le dévouement de tous les acteurs parmi lesquels le chef d’État-major général des armées, l’encadrement militaire de l’école, le corps professoral, la dynamique amicale des anciens enfants de troupe et la précieuse association des parents d’élèves. "Tous, génération après génération, ont fait de cet établissement une fierté nationale, voire africaine, tant le rayonnement international de l’École n’est plus à démontrer", a-t-il conclu.

Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Macky Sall a procédé à la visite de l'école, à l'inauguration de la nouvelle piscine de l’école, de la stèle du centenaire et à la signature du livre d'or dans la salle d'exposition du PMS.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS