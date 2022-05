Des centaines de milliers de poissons juvéniles morts ont longtemps décoré une grande partie de la plage de la commune de Ndiébène-Gandiol. Une véritable catastrophe à laquelle les autorités locales et administratives n'ont pas encore trouvé une réponse scientifique. Mais le plus grave dans cette affaire de bombe environnementale, des populations ramassent ces déchets pour les transformer en farine de poisson ou les utilisent comme poissons séchés. Une situation qui risque de poser un réel danger de santé publique.

Depuis quelques jours, les populations et autres visiteurs assistent à un spectacle désolant et catastrophique de milliers d'alevins morts sur la plage de la commune de Ndiébène-Gandiole. Une bombe écologique qui mérite une attention particulière, pour éviter aux populations de cette localité des ennuis sanitaires. Malheureusement, les autorités locales et administratives n'ont pas encore fourni d'explications convaincantes pour rassurer les populations du Gandiolais et environ.

Interpellé sur la situation, le gouverneur Alioune Badara Samb déclare tout ignorer de l'origine de la catastrophe. "Les enquêtes se poursuivent. D'ailleurs, les ministères de la Pêche et de l'Environnement ont dépêché sur les lieux des équipes techniques, mais les résultats ne sont pas encore livrés pour savoir de quoi il s'agit et ce qui est à l'origine", a soutenu le gouverneur de la région de Saint-Louis. Avant d'écarter toute hypothèse de pollution de la mer pouvant provoquer un tel drame.

"Dans les réseaux sociaux, il y a des experts en tout. Mais je confirme qu'il n'y a ni pollution de gaz ni pollution de pétrole. La plate-forme d'exploitation de gaz la plus proche est à 100 km des côtes. En attendant la publication de résultats plus poussés, il faut reconnaître que le phénomène n'est pas nouveau, surtout avec l'effet des changements climatiques", a signalé Alioune Badara Samb.

Des propos qui ont été confirmés par le président du Cadre local de concertation sur la pêche artisanale (CLPA)/Section Gandiole. "Ce n’est pas la première fois que nous constatons ce genre de catastrophe dans la zone. Seulement, pour cette fois-ci, il y a plus d'ampleur et de dégâts. Cet échouage massif arrive souvent lorsque les petits poissons entrent en contact avec une eau de mauvaise qualité, en pleine mer. Nous avons alerté les services de l’environnement et de la pêche sur ce phénomène, mais pour le moment, nous n'avons pas de retour. Ce qu’on a vu à Gandiole, en tout cas, nous, acteurs de la pêche artisanale, déplorons cela", a déclaré Issa Wade.

Mais pour lui, la lente réaction des autorités locales et administratives face à cette situation peut coûter très cher aux populations. "On suppose que les alevins ont été en contact avec une eau très acide. Ce qui pourrait provoquer cette hécatombe. Mais, scientifiquement, rien ne confirme cette thèse. Il faut que les experts livrent leurs travaux pour en avoir le cœur net. Malheureusement, la plage est presque nettoyée par les populations. Ces dernières ont tout ramassé pour en faire de la farine de poisson ou des poissons séchés sans connaître les véritables causes de la mort massive des alevins. Ce qui constitue un réel danger pour la santé publique des populations", a prévenu M. Wade.

IBRAHIMA BOCAR SENE Saint-Louis