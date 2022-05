Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Kolda, une entité de la Direction de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) ont saisi une quantité de 34 kg de chanvre indien de la variété dite ‘’verte’’ sur un fugitif non identifié, le samedi dernier, vers les coups de 13 h.

Selon nos informations, ils ont intercepté une moto Jakarta dans la forêt du village de Saré Pathé Baylo sis dans le secteur de Kabada, dans la commune de Faoune (région de Sédhiou). La drogue a été convoyée dans trois sacs en sisal.

Cette saisie, renseignent nos sources, fait suite à une farouche bataille engagée par les équipes de la Docrtis contre le trafic de stupéfiants dans cette partie du pays qui borde le Fogny en direction des deux Guinées. Ainsi, pris de cours et sommé de s’arrêter, le motocycliste trafiquant de drogue a aussitôt pris la fuite, en profondeur de la forêt, laissant derrière lui le chargement amarré sur la selle arrière. La drogue et la moto ont été saisies et d’intenses recherches sont entreprises en vue d’identifier et d’interpeller le fugitif, précisent nos interlocuteurs.