SAR et Technip FMC : jeu de dupes à 50 milliards ……  

Au 30 Novembre 2024, le curseur de toutes les salles de négoce pétrolier à travers le monde scrute l’atlantique pour suivre le 3eme chargement de pétrole brut en provenance du champ SANGOMAR à destination d’une raffinerie d’Europe de l’Ouest avec 1 000 000 de barils dans ses cals soient plus de 50 milliards de FCFA au prix moyen de 72 US dollars le baril équivalent au brut d’Oman. C’est la 8éme cargaison pour le second semestre 2024.

Pour le mois de novembre 2024 c’est une production record de 2,94 millions de barils de pétrole brut extrait du champ offshore de Sangomar, entièrement commercialisé sur le marché international. Ainsi pour cette année 2024, la production annuelle devrait s’établir autour de 15 à 16 millions de barils de pétrole brut dépassant les prévisions de 4 à 5 millions de barils l’estimation initiale d’output de 11, 5 millions de barils annuels.

Au prix du baril actuel, c’est un chiffre d’affaires 500 milliards de FCFA pour juste 6 mois de production avec un pic de production autour de 15 millions de barils. Un retour sur investissement anticipé de 20% qui dépasse de loin toutes les installations offshores en Afrique au Sud du Sahara. Le titre de bourse de Woodside caracole à la Bourse de Sydney en Australie, l'opérateur détient plus de 80% du RSSD Rufisque Offshore : la joint- venture commune avec Petrosen.

C’est à se demander si nos exportations de brut, en opérations offshore, c’est à en haute mer, passe et satisfait aux cordons douaniers et fiscaux.

A ce jour aucune goûte, aucun baril n’est transformé, n’est raffiné ni traité un tant soit peu dans notre raffinerie à MBAO, même notre quota autour de 30% des extraction, soit 25 000 barils / jour est aussi exporte’ au même moment ou les importations annuelles de pétrole et produits pétrolières du Nigeria atteint annuellement 800 milliards de FCFA.

Même le mélange gazeux issu de l’extraction pétrolière qui peut bien servir de combustible aux centrales à gaz est perdu dans le torchage faute d’installation adéquate pour transporter ce gaz ségrégé sur le continent auprès des centrales duales.

Et pourtant en 2019, déjà le Ministre du Pétrole et Énergies de l’époque, anticipait déjà la transformation locale du brut de Sangomar en validant le contrat entre la Société Africaine de Raffinage et l’entreprise d’ingénierie française Tecnnip FMC d’un montant de 70 million d’euros soit 50 milliards de FCFA. Un upgrade des unités de raffinage et une augmentation de la capacité simultanément, aujourd’hui c’est comme si le travail n’a jamais été exécuté, c’est un travail sans aucun effet sur l’aval pétrolier. C’est donc un manque à gagner de plus de 250 milliards de FCFA annuels pour l’économie si on n’escompte les 3 000 000 millions de barils de notre quota dans la production de Sangomar.

C’est toute la chaîne de valeur pétrolière qui représente 15% du PIB qui subit cette perte voire un préjudice économique et commercial avec l’obsolescence et l’impréparation de la SAR.

Raffiner le brut de SANGOMAR c’est d’abord capitaliser sur le combustible de la SENELEC qui en importe plus de 300 milliards de CFA annuels. Et pourtant nous attendions ce brut depuis 1948 avec le rapatriement des archives de recherche de l’ORSTOM et BRGM par le Président Senghor. La SAR est la pionnière des raffineurs d’Afrique francophone, elle a 50 ans mais n’a pas évolué, victime du manque d’ambitions de ses dirigeants, souvent les complices des importateurs et traders de pétrole et produits pétroliers. Et pourtant tout l’hinterland dépend de la SAR surtout pour le carburant.

En attendant un état de lieux franc et sincère sur l’actionnariat de la SAR et le contrat léonin de Technip SFM, nos huiles, malgré leur teneur en soufre, continueront de satisfaire les raffineurs européens et bientôt asiatiques au grand dam de l’économie sénégalais et des consommateurs du pays et des pays limitrophes.

Moustapha DIAKHATE

Expert Infrastructure et Politique Energie