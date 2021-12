En conférence de presse conjointe hier, Macky Sall et Cyril Ramaphosa ont magnifié la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Afrique du Sud. Ils ont également exprimé leur convergence de vues sur les sujets de l’actualité internationale.

Après la journée très tendue d’avant-hier, à l’ouverture du Forum sur la paix et la sécurité de Dakar, l’atmosphère était plus décontractée, hier, lors de la conférence de presse conjointe des présidents sénégalais et sud-africain. Avec un sourire en coin qu’il tente difficilement de dissimuler, le président Cyril Ramaphosa s’est prononcé sur une éventuelle levée des restrictions américaines contre les pays d’Afrique australe frappés par le variant Omicron. Optimiste quant à cette éventualité, il a précisé : ‘’Je pense que ces mesures ont plus été dictées par l’émotion que par la science. Dans la gestion de cette crise, nous devons être guidés par la science et non par l’émotion.’’

Dans la foulée, il a annoncé des mesures pour barrer la route à la propagation du virus et a réitéré son appel pour la levée des droits de propriété intellectuelle, pour permettre aux Etats africains de produire leurs propres vaccins contre la Covid-19.

Par ailleurs, les chefs d’Etat sénégalais et sud-africain sont largement revenus sur la ‘’nécessaire’’ réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour accorder à l’Afrique une plus grande représentation. Selon le président Ramaphosa, l’Afrique subit beaucoup d’injustice et il est temps que cela cesse. ‘’Le continent africain doit être représenté et bien représenté au sein du Conseil de sécurité. La voix de l’Afrique doit être entendue. Nous avons à contribuer dans les réformes du système des Nations Unies ainsi que sur les grandes questions de l’heure. On ne peut pas ignorer plus d’un milliard habitants’’, fulmine le président sud-africain.

Embouchant la même trompette, le président Macky Sall précise : ‘’L’Afrique se bat depuis 20 ans pour avoir deux sièges permanents au Conseil de sécurité, avec droit de veto. Nous considérons que c’est une grande injustice qu’il faudra régler et là-dessus, nous sommes totalement en phase. Maintenant, Dieu seul sait quand cela arrivera, parce qu’il y a beaucoup d’enjeux, parce que les pays ne sont pas sur la même longueur d’onde sur les modalités.’’

Quant à l’insécurité dans le Sahel, les deux présidents conviennent que les organisations régionales africaines ont un grand rôle à jouer. Le président Ramaphosa de justifier : ‘’Je pense que nos organisations régionales peuvent faire beaucoup de choses. On l’a fait récemment en Afrique australe, en aidant le Mozambique à faire face à la crise. Et cela a réussi. La CEDEAO aussi a eu à faire d’excellentes choses. Nos organisations régionales, comme la CEDEAO, jouent un rôle extrêmement important. En Afrique australe, nous avons beaucoup d’admiration pour la CEDEAO, en raison du rôle qu’il joue et de sa manière de rassembler tout le monde. C’est un bel exemple d’intégration qu’il faut renforcer.’’

‘’Notre hôte est une grande voix de l’Afrique’’

Sur un autre registre, les deux présidents ont magnifié les relations bilatérales entre le Sénégal et l’Afrique du Sud. Des relations anciennes et très solides, a précisé le président Cyril Ramaphosa. ‘’Dakar, rappelle-t-il, a été une pierre angulaire dans le combat contre l’apartheid. Elle a abrité, en 1987, les premiers pourparlers qui ont eu lieu en terre africaine, entre l’ANC et le pouvoir de l’époque. Nous remercions les populations sénégalaises d’avoir porté ce combat comme si c’était le leur’’.

Dans le même sillage, le président sénégalais, qui n’a pas tari d’éloges pour son homologue, s’est réjoui de ce partenariat historique et a annoncé un jumelage entre Gorée et Robben Island, l’ile où a été emprisonné Nelson Mandela pendant des années. Le président Sall : ‘’Notre hôte est une grande voix de l’Afrique. Comme vous le savez, l’Afrique du Sud est le seul pays africain membre du G20. Et le président Ramaphosa ne cesse de défendre les intérêts de l’Afrique sur les grandes questions de l’heure. Cela ne doit pas surprendre pour ce combattant de la liberté. Il a combattu l’apartheid aux côtés de l’illustre Mandela, à travers les mouvements estudiantin et syndical… Il a fait la prison et a été victime de l’isolement total… Nous voudrions saisir l’occasion pour rendre hommage à tous ces héros engagés dans la lutte contre l’apartheid. Le Sénégal est heureux de s’être battu à leurs côtés.’’

Aux plans économique, diplomatique et sécuritaire, les deux gouvernements ont signé quatre accords qui portent respectivement sur les consultations politiques, les commissions mixtes, la santé, la pêche et l’aquaculture. Ils se sont également engagés à reprendre les négociations pour la finalisation d’un accord de non double imposition et le renforcement du partenariat entre les secteurs privés. ‘’Les deux présidents ont instruit leur gouvernement de travailler à la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération, notamment dans les domaines de la formation, de l’industrie de défense, de l’acquisition d’équipements et des échanges de renseignements’’, soutiennent-ils dans le communiqué conjoint.

MOR AMAR