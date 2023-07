Né à Gaé en 1855, le fils d'Ousmane et de Fa Wade Welle a accompli merveilleusement sa mission avant de répondre à son Seigneur le 27 juin 1922, à Tivaoune.

Guide éclairé, il a été l'un des pôles les plus puissants de la confrérie Tijâan du Cheikh Abass Ahmad Tijâan. Au Sénégal comme dans la sous région et auprès de la Diaspora Hadj Malick Sy est respecté et vénéré pour sa grande résistance culturelle et pacifique face au colonisateur envahisseur.

Maodo, comme on l'appelle avait préféré faire de ses compatriotes de véritables Musulmans dotés de sciences avec des comportements nobles pour garder leur âme face à la longue et dure colonisation française qui au delà de son aspect destructeur du tissu économique voulait assimiler les Africains pour mieux les exploiter.

Maodo qui avait écrit beaucoup de livres, savait que le colonialisme finirait et qu'il fallait mieux investir l'esprit de son peuple par une formation religieuse adéquate qui libérerait leur génie sur Terre tout en leur assurant le paradis à l'au delà et même mieux d'avoir l'honneur de voir Allah dans Sa Belle Beauté!

Ainsi a -t-il construit des écoles et des mosquées avec ses Mokhadams (grands érudits agréés) et autres disciples.

Maodo Malick Sy, la force de son enseignement traverse les âges! Quand on se réveille le matin au Sénégal avec les " Waziifaats" des milliers de mosquées! Le vendredi après la prière de " Takussan" (17hs) jusqu'à la prière de " Timis" (crépuscule), les disciples tijâan scandent la " Salaat al Faatihi" (prières au Prophète Muhammad Paix et Salut sur Lui après des litanies invoquant l'unicité de Dieu). Les Coeurs et les Âmes survolent littéralement la Terre dans une communion mystique d'une force cosmique!

Je saisis l'occasion pour saluer le gardien du Temple, le Khalife Mbaye Sy Mansor fils de Mansor BalKhawmi (le marabout et l'ami fidèle de mon père Serigne Alioune Ndoye enterré dans la mosquée de Colobane 2 Sud à Rufisque) fils de Hadji Malick Sy Maodo, qu'Allah les Agrée.

- El Hadji Gorgui Wade Ndoye- journaliste accrédité auprès des Nations-Unies, à Genève. Initiateur du "Gingembre Littéraire" sur "Le Vivre Ensemble" au Sénégal.