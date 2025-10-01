Pour sa première titularisation avec son nouveau club depuis août, le Slavia Prague, Youssoupha Mbodji a inscrit un doublé et provoqué un penalty en Ligue des champions. Le latéral gauche a lancé sur les chapeaux de roues une nouvelle aventure dans sa jeune carrière, déjà très rapide.

Il y a les frères Thuram, qui se font des blagues après des duels énormes en Serie A, les frères Mbappé, qui n’auront jamais la même carrière, et même les Pagis. Tous ces « fils de » ne sont pas joués par François Cluzet au cinéma, mais comme en politique, ils sont promis à un avenir radieux dès leur enfance. Avant que les highlights des enfants d’Ibrahimović ou de Cristiano Ronaldo fassent le tour de Tiktok, le foot peut encore s’identifier à des parcours sinueux et des éclosions moins prévues. Youssoupha Mbodji est l’une d’entre elles. Le nouveau latéral gauche du Slavia Prague est arrivé en Tchéquie l’hiver dernier. Il n’a que 21 ans, n’a pas encore disputé trois matchs complets de Chance Liga, mais a déjà marqué la première semaine de Ligue des champions.

Youssoupha, sur les chemins du détour

Après deux matchs comme remplaçant puis une entrée dans le temps additionnel en championnat, le voilà titulaire avec le Slavia en Coupe d’Europe. Contre Bodø/Glimt, mi-septembre, Youssoupha Mbodji a été partout. Vraiment partout. Le Sénégalais a coupé deux centres pour marquer les deux buts du Slavia Prague. Il a aussi taclé un Norvégien dans sa propre surface, provoquant un penalty finalement arrêté par son gardien, Jindřich Staněk. À sa sortie, 15 minutes avant la fin du match, son équipe mène 2-0. Il est acclamé par la Fortuna Arena, qui le connaît à peine. Il ne sait pas encore qu’il terminera dans l’équipe de la semaine de l’UEFA, mais voit depuis le banc son équipe se faire remonter au score. Dommage.

Youssoupha réinstallé depuis sur la touche du Slavia, son club refuse les demandes d’interview car il n’a pas encore assez joué. Compréhensible. Et signe d’un feu de paille ? « En fait, je suis surpris d’un côté, mais en même temps pas du tout. D’un côté je me dis que c’est dingue, qu’il joue la Ligue des champions. Et de l’autre je me dis que non, que c’est logique, dessine Kévin Afougou, capitaine du Thonon Évian Grand Genève FC et ancien coéquipier du Sénégalais. C’est un vrai bon joueur, qui montre que le foot, oui, ça va vite, et qu’on peut rapidement élever son niveau de jeu. On sent qu’il a du potentiel. Il a des très bonnes qualités individuelles. »

Car oui, avant d’arriver en Tchéquie, Youssoupha Mbodji était en Savoie. Et juste avant, il était au Sénégal, naviguant entre des clubs de quartiers et une Académie PSG. Située au sud de Dakar, cette école de football labellisée du nom du champion d’Europe a un partenariat avec le club savoyard. Kévin Afougou : « Yousso’ arrive en cours de saison avec nous l’année dernière. Il s’est entraîné avec nous, s’est acclimaté à la météo, à la nourriture, au jeu, pour se préparer à l’Europe. On a un super complexe d’entraînement, le National 3 est d’un bon niveau, la plupart des joueurs viennent de centre de formation, donc ça lui a permis de bien progresser. Il a participé à quelques séances d’entraînement avec nous, quelques matchs amicaux, mais aucun match de N3. »

Le Thonon Évian Grand Genève a coutume d’accueillir des jeunes talents de l’ouest africain. Ravy Truchot, son propriétaire, un temps sur les rangs pour racheter la Berrichonne de Châteauroux, vante son modèle de formation, assez proche de ce que réalise Metz en Ligue 1. L’entrepreneur franco-américain dirige donc le club de Thonon, un autre à Miami, en plus de trois académies labélisées PSG. « Si les joueurs explosent, comme Yousso’, tant mieux, décrit Kévin Afougou. Le but n’est pas de les formater. L’idée est que quand ils arrivent, ils s’adaptent aux divisions européennes, surtout au niveau tactique. S’ils sont là, c’est grâce à leurs qualités individuelles : des joueurs percutants, intéressants balle au pied, capables de dribbler et de prendre les un-contre-un, ce qui se fait de moins en moins. »

Si l’obtention des licences FFF et l’homologation des contrats soulèvent des interrogations, elle a donc participé à l’éclosion de Youssoupha Mbodji. En attendant celle d’Amadou Aidara, qui joue aujourd’hui au FC Košice, en Slovaquie, le latéral gauche suit les pas d’Abdallah Sima, aujourd’hui à Lens. « C’est le même sentiment avec Abdallah, qui arrive quand on joue en R1 : c’est dingue, mais pas si dingue que ça. Il y en aura d’autres. » Cette saison, neuf joueurs sont arrivés en Savoie en provenance de l’académie PSG du Sénégal. « Tactiquement par exemple, il lui manque encore quelques automatismes, mais il peut progresser très vite, prolonge Kevin Afougou. Dans le foot, on peut combler ces retards tactiques, pas les retards techniques ou ceux dans l’intelligence de jeu. »

Écris mon nom en tchèque

Après ce passage français, Youssoupha Mbodji arrive début 2025 au Vysočina Jihlava, en deuxième division tchèque. Pavel Němec, son entraîneur adjoint, raconte une arrivée dans un « froid glacial de janvier. Après avoir terminé une séance d’entraînement, il s’est immédiatement lancé dans un amical contre une équipe de deuxième division autrichienne. Il ne parlait pas du tout anglais, ce qui rendait la communication très difficile. » Si son contrat n’est pas homologué avant l’été, le latéral séduit son staff par « sa vitesse, sa puissance, son pied gauche et son état d’esprit. Il est toujours optimiste et positif. C’est un défenseur qui sait attaquer. Chaque duel avec lui est un sacré défi. »

Youssoupha Mbodji s’entraîne donc six mois sans jouer. Puis, à compter de juillet, il effectue enfin ses premiers pas professionnels en deuxième division tchèque, division dans laquelle évolue la réserve du Slavia Prague. Il commence les six premiers matchs, le temps de marquer une lucarne du pied droit, puis est transféré au Slavia, contre un peu plus d’un million d’euros. « Ils ont dû sentir le potentiel, évalue Kévin Afougou. Il a eu le temps de faire un peu de préparation avant d’être lancé. Maintenant le plus dur commence : être régulier, fiable. »

Au Slavia, il débarque pour pallier le départ de son compatriote El-Hadji Malick Diouf à West Ham, qu’il compte bien suppléer à la CAN. « Nous pensions qu’il allait bientôt passer au niveau supérieur, reprend Pavel Němec. Mais nous ne nous attendions vraiment pas à ce que ça arrive aussi vite et qu’il marque deux buts en Ligue des champions deux semaines après avoir quitté notre club. » Si vite ? Assez pour que cette semaine, il joue contre un Thuram.

SOFOOT.COM