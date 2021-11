Le lancement du projet ‘’Smart School’’ a été effectué hier au CEM Cheikh Anta Mbacké de Guédiawaye par le tout nouvel ambassadeur d'Israël au Sénégal. Selon Ben Bourgel, ce projet initié par l’ambassade d’Israël au Sénégal pour l’année scolaire 2021-2022, a pour objectif de contribuer au renforcement des écoles sénégalaises en équipements informatiques. En rénovant et équipant la salle informatique d’ordinateurs, de tables, de chaises et d’un écran pour faciliter les enseignements et renforcer leurs capacités en informatique, renseigne-t-il, son pays veut aider les élèves à développer de nouvelles ambitions et susciter de nouvelles carrières. Ce faisant, il œuvre au renforcement de la coopération dans le domaine de l’éducation entre le Sénégal et Israël.

''Comme le disait Nelson Mandela : ‘L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.’ Eduquer un enfant, c’est construire une société, un avenir. Et l’avenir est dans le digital, avoir des connaissances dans cet outil est une clé de réussite à coup sûr. A travers l’inauguration de cette salle, on s’inscrit dans l’élan du projet «Smart-Ecole», une composante de «Smart Sénégal », en portant notre contribution au projet phare du gouvernement du Sénégal et du PSE : Le «Sénégal–Numérique 2025». Introduire la technologie dans les enseignements vous permettra d’améliorer vos résultats et d’être compétitifs sur le marché.

Cette salle est un atout majeur dans votre quête de savoir. L’outil vous aidera dans vos recherches et projets d’avenir. Nous espérons qu’elle vous aidera aussi à développer de nouvelles passions et faire naître des futures vocations. L’éducation et l’accès à la technologie dès le bas-âge ont permis à Israël d’acquérir son statut de Nation de start-up. De fait, le secteur de la technologie est une vraie niche de capitaux pour Israël", a soutenu l'ambassadeur.

...Selon lui, introduire la technologie dans les enseignements, permettra aux élèves et aux professeurs d’améliorer leurs résultats et d’être compétitifs sur le marché. L’éducation et l’accès à la technologie dès le bas-âge, poursuit-il, ont permis à Israël d’acquérir son statut de Nation de start-up. De fait, le secteur de la technologie est une vraie niche de capitaux pour Israël. "Saviez-vous qu’en Israël, les nouvelles technologies apportent plus de 4,5 milliards de dollars d’investissements étrangers. Chaque année, ce sont plus de 500 nouvelles entreprises ainsi que 300 centres de recherche et de développement qui sont créés dans le secteur. Les employés du numérique qui constituent 10 % de la force de travail, contribuent à hauteur de 15 % du PIB, mais aussi 25 % des revenus d’impôts. L’écosystème israélien de l’innovation est l’un des plus dynamiques au monde. Nous démarrons ce projet à Guédiawaye, parce que nous savons que la banlieue est un creuset d’excellence. Dans les semaines à venir, nous tenterons de dupliquer ce projet dans d’autres écoles de l’intérieur du pays. Nous sommes déterminés à continuer à travailler au renforcement des liens entre le Sénégal et l'Israël dans le domaine de l’éducation", a promis M. Bourgel.