À l’instar de la communauté internationale, la Journée de la femme a été célébrée dans la capitale de la Grande Côte en grande pompe. Sous la houlette du maire de Mbour Cheikh Issa Sall, les femmes de la commune et environ ont ponctué cette journée par un plaidoyer pour souligner la nécessité de vulgariser les actions des femmes.

Mbour a vibré et a rayonné sous les couleurs et les rythmes de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. C’est sur l’esplanade du stade Caroline Faye que l’édile de la ville a donné rendez-vous à des milliers de femmes pour leur rendre ce qui leur est dévolu. L’occasion a été saisie par la présidente de la Commission entrepreneuriat féminin et genre de la mairie de Mbour pour faire un plaidoyer pour une meilleure visibilité des actions féminines dans le pays.

‘’Cette tribune est une occasion d’honorer les valeureuses et braves dames qui, avec en bandoulière leur attachement à notre beau terroir, ont réussi, par le passé, à mettre en œuvre des actions qui feront écho, même pour les générations à venir. Et à celles qui sont parties, nous nous inclinons devant leur mémoire, et leur manifestons gratitude et reconnaissance pour leurs belles œuvres qui sont inscrites de façon indélébile dans le registre de l’histoire du Sénégal’’, a soutenu Anna Dabo.

Dans cette optique, elle indique : ‘’Il s’avère plus que jamais nécessaire, voire urgent de vulgariser les actions de ces illustres dames, surtout dans ce contexte fortement marqué par la mondialisation qui a engendré beaucoup d’impacts négatifs sur notre société, surtout sa frange la plus jeune qui est en perte de repères et de références historiques. Elle éprouve moult difficultés pour apporter sa contribution à la construction d’un modèle de développement efficient, conforme à nos valeurs et traditions ancestrales.’’

Elle ajoute que la perte, à une vitesse fulgurante, ‘’de nos valeurs ancestrales qui ont forgé notre cohésion et notre unité nationales, constitue un important facteur bloquant pour l’édification d’un Sénégal prospère. Aussi, convient-il de souligner que l’incivisme, la délinquance, l’égoïsme, la cupidité, l’ingratitude, etc., sont autant de maux qui gangrènent notre société et freinent la marche du Sénégal vers l’émergence’’.

La présidente de la commission communale explique qu’aujourd’hui, la jeunesse a du mal à se positionner pour assumer ses responsabilités sociétales, dans la mise en œuvre, entre autres, de ce grand projet de transformation structurelle et multidimensionnelle de notre pays qu’est le Plan Sénégal émergent. ‘’Pourtant, assure-t-elle, une promotion de nos figures historiques, porteurs de vertus, devrait aider à exalter les vertus, combattre les maux précités et orienter la société vers l’essor socioéconomique souhaité par tous nos compatriotes. Nous devons, à cette fin, cesser de nous obstiner à laisser en rade les valeurs positives et constructives incarnées par les augustes personnalités qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire de notre nation’’.

À l’en croire, ‘’les femmes seront toujours aux côtés de ceux qui s’investissent pour leur épanouissement et leur autonomisation’’.

Dans la foulée, Cheikh Issa Sall a rappelé que les exigences du monde moderne ont changé les paradigmes de la vie communautaire locale et imposent un modèle de développement dans lequel les femmes jouent encore un rôle primordial. C’est pourquoi, renseigne le maire, ‘’dès notre installation à la tête de la commune, nous avons déployé toute notre énergie pour la promotion des initiatives portées par les femmes à travers ‘’le Programme de promotion de la microfinance islamique (Promise) financé dans la commune d’un montant de 56 millions (qui) a touché principalement les femmes qui ont reçu plus de 80 % du financement’’, a indiqué Cheikh Issa Sall.

Ensuite, continue-t-il, ‘’le Fonds de développement communal, porté à 240 millions en 2023, sera augmenté progressivement pour atteindre le milliard dans les années à venir. Sa cible principale reste les initiatives féminines. Le projet de la future Maison des femmes (Kër Jigeen Yi) est en maturation’’.

Mieux encore, poursuit le directeur général de l’Agence de développement municipal, ‘’nous ambitionnons de construire une véritable institution dotée de ressources humaines et matérielles de qualité pour la formation et le renforcement de capacités des femmes. Nous en ferons également un lieu de transformation et de commercialisation de produits locaux. À travers l’édification d’infrastructures marchandes, nous pensons pouvoir stimuler et renforcer les activités des femmes : la réorganisation du marché central, la rénovation des marchés secondaires, la construction du marché aux fruits et légumes de Médine et le marché aux poissons de Mballing’’, a martelé Cheikh Issa Sall.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)