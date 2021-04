Sokhna Aida Diallo, l'une des épouses du défunt guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, prépare activement la célébration du 17 avril, date d’anniversaire commémorant la rencontre entre Cheikh Béthio Thioune et feu Serigne Saliou Mbacké.

En effet, selon un communiqué parvenu à notre rédaction, comme à l'accoutumée, Sokhna Aida est à pied d'œuvre, avec ses talibés, pour commémorer ce jour symbolique des Thiantacounes. En effet, Cheikh Béthio, précise-t-on, avait l'habitude de célébrer avec faste la date de sa première rencontre avec son vénéré guide Serigne Saliou en 1946 à Tassère. La raison, indique-t-on, feu Cheikh Béthio vouait un amour et un attachement inconditionnels à l’ancien khalife général des mourides. Cependant, à cause du contexte de la crise sanitaire, ‘’l'accent sera mis, cette année, sur la sobriété et le respect des mesures barrières’’.

Ainsi, les 2 800 bœufs offerts par Sokhna Aida seront distribués partout dans le pays et les talibés vont célébrer chez eux. Pour ce faire, Sokhna Aida Diallo invite les disciples à tenir des séances de récital du Coran et des ‘’khassidas’’, conformément au ‘’ndiguel’’ que le Cheikh avait reçu de Serigne Saliou Mbacké. De plus, pour l’édition de 2021 du 17 avril, un ‘’kourel’’ (groupe) de 313 Sokhna qui ont maîtrisé le khassida "Wakaana Haqqane", sera à l'honneur, renseigne le document