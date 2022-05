Les responsables de Benno Bokk Yaakaar n’en peuvent plus des sorties d’Ousmane Sonko qu’elle juge dangereuses pour la paix et la stabilité du pays. Par ailleurs, ils acceptent la décision du Conseil constitutionnel sur les questions de validité de certaines listes, en vue des prochaines élections législatives.

Suite à la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur les recours concernant les listes en compétition pour les Législatives à venir, la coalition Benno Bokk Yaakaar a fait face à la presse, hier. Se prononçant sur le verdict autorisant la coalition Yewwi Askan Wi de modifier sa liste pour le département de Dakar, Aminata Touré et Cie ont salué ‘’la maturité’’ de la démocratie sénégalaise. Ils disent prendre acte de la décision des ‘’sages’’ du Conseil constitutionnel.

Cependant, ils se sont insurgés contre la dernière sortie du leader du Pastef jugée dangereuse pour la paix et la stabilité du pays. ‘’Nous sommes scandalisés par la sortie du député Ousmane Sonko. Une sortie inacceptable, qui montre qu’il ne croit pas au système démocratique sénégalais. Autant nous avons dit qu’il faut s’en tenir aux décisions des organes habilités, autant lui, pensant qu’une décision pourrait lui être défavorable, a fait toutes sortes d’attaques contre nos institutions’’, s’indigne la tête de liste de BBY.

Avant de demander aux jeunes de ne pas écouter les politiques qui leur demandent d’envahir les rues, lorsqu'ils sont dans le pétrin. Mimi Touré de lancer un appel à la jeunesse : ‘’Vous n’êtes la chair à canon de qui que ce soit. Et vous ne le serez jamais. Vous êtes la frange consciente de notre peuple.’’ ‘’D’ailleurs, si vous regardez la liste de Yaw, vous verrez très peu de jeunes. Quand il faut se disputer des postes de député, il n’y a pas de jeunes, mais ils pensent qu’ils peuvent vous appeler dans la rue. Cela est inacceptable’’, a-t-elle poursuivi. Elle se demande si M. Sonko à des alternatives à proposer sur les questions stratégiques telles que l’agriculture.

Mimi rappelle que le Sénégal a existé bien avant le député Ousmane Sonko ; que c’est un pays qui a été construit à la sueur de plusieurs générations. ‘’Le système démocratique qui lui permet de s’exprimer a été construit à la sueur et au sang de nombreux patriotes, de leaders politiques dont certains ont eu à perdre la vie. C’est ce système démocratique qu'il nous faut préserver et renforcer’’, a soutenu Mme Touré. Qui dit avoir l’impression que Sonko ne prie que pour l’instabilité du pays.

À cet effet, elle demande aux Sénégalais de sanctionner Ousmane Sonko et ses alliés, lors des Législatives. ‘’Aux électeurs sénégalais, nous disons ceci : aujourd’hui, le Sénégal s’est battu pour bâtir cette démocratie que beaucoup nous envient. Cette démocratie, elle a des processus connus. Mais que nous ayons Ousmane Sonko qui attaque nos institutions, appelant à l’insurrection, il faut le sanctionner dans les urnes. Parce que ça n’impressionne personne. Nous tenons à la paix, à la sécurité et à la stabilité. Et elle demande que l'État prenne ses responsabilités sur cette question’’.

Colère de Macky Sall : Mimi botte en touche

Par ailleurs, selon une source, le président Macky Sall aurait laissé éclater une colère noire contre la tête de liste nationale de BBY et ses camarades. Interpellée sur ce sujet, Mimi Touré a catégoriquement démenti cette information. ‘’Pour ceux qui connaissent le président de la République, ils doivent savoir que cela ne lui ressemble pas du tout. Alors ce qui a été écrit, je peux vous dire de manière formelle et claire que cela ne s’est jamais passé’’, a-t-elle précisé. ‘’Le président Macky Sall respecte ses collaborateurs. Il est connu pour sa grande cordialité et, bien au contraire, hier, le communiqué est sorti et il a remercié et félicité le mandataire. C’est tout le contraire de tout ce qui a été écrit’’, a-t-elle poursuivi.

En effet, la demande d’invalidation faite par l’opposition, concernant la liste de la coalition de la majorité Benno Bokk Yaakaar, a été rejetée et considérée comme irrecevable. ‘’Notre parrainage a été d’excellente qualité avec un taux de rejeté extrêmement bas. Je le rappelle, 55 328, et nous n’avons eu que 27 rejets’’, s’est félicitée Mimi Touré.

BABACAR SY SEYE