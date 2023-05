Le directeur général de Conciergerie Voyage risque deux ans d’emprisonnement ferme. En détention préventive pour escroquerie au préjudice de pèlerins, il est traduit en justice pour abus de confiance. En prison, il continuait à tirer les ficelles et son entreprise, encaissait des sommes d’argent pour un pèlerinage à Fès, à l’occasion de la ‘’Nuit du destin’’. Son épouse Habibatou Kane et Pape Malick Thiam répondaient du même chef. Ils risquent six mois d’emprisonnement ferme.

Même étant derrière les barreaux, Ibrahima Diallo, directeur général de la Conciergerie Voyage, continue de faire des victimes. Placé sous mandat de dépôt pour des faits d’escroquerie au préjudice de pèlerins, il tirait encore les ficelles depuis sa cellule, causant ainsi préjudice à d’autres individus qui comptaient se rendre à Fès, au Maroc, à l’occasion de la ‘’Nuit du destin’’ de cette année. Malheureusement, ceux-ci, malgré leur cotisation, n'ont pas vu l’ombre d’un billet d’avion. Parmi eux, le nommé Wellé Diop. Il a déposé une plainte à la Division des investigations criminelles (Dic). Entendu, il a dit qu'il souhaitait faire une visite à Fès à l'occasion de la nuit du Laylatoul Khadr. Ayant vu la publicité de l'agence Conciergerie Voyage à la télé, il a eu confiance et s’est rapproché d’elle pour son pèlerinage. À l’instar de Wellé Diop, d’autres pèlerins ont quitté l’intérieur du pays 24 heures avant le voyage. Mais ils n'arrivaient plus à joindre les responsables de l'entreprise. C'est ainsi qu'ils se sont organisés en collectif.

Face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, Opa Diallo, son épouse Habibatou Kane et Pape Malick Thiam ont répondu du délit d’abus de confiance qui leur est reproché. Même si à la barre il n’est pas contesté que la dame n’était pas en contact avec les parties civiles, il est resté constant qu’Opa Diallo, de la prison, donnait des instructions à son épouse en ce qui concerne les packages annuels qu'il avait institués.

Le représentant du ministère public, qui reste convaincu de la culpabilité des prévenus, a exigé la dissolution de l’agence de voyages. Il a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre Opa Diallo et six mois de prison ferme contre Habibatou Kane et Pape Malick Thiam.

L’avocat de la dame Habibatou Kane renseigne que sa cliente, en sa qualité de comptable, a reversé les sommes reçues dans le compte de la société. Il a ainsi sollicité sa relaxe. Son confrère, qui est constitué pour Pape Malick Thiam, embouche la même trompette et renseigne que son client n’a fait que quatre mois dans l’entreprise. Ce qui le pousse à souligner qu’il ne peut pas être poursuivi pour abus de confiance. Comme son prédécesseur, il a demandé la relaxe de son client.

Quant au conseil d’Opa Diallo, il rejoint les réquisitions du substitut du procureur de la République, en ce qui concerne la dissolution de l’agence. Par ailleurs, il déclare que son client, qui est père de famille, est dans les dispositions de désintéresser les plaignants.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 17 mai prochain.

MAGUETTE NDAO