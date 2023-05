Soutiens à Sonko

Le verdict prononcé en appel contre Ousmane Sonko par le juge n'est pas du goût des leaders de l'opposition. Dans un communiqué, le président du Grand parti et candidat à l'élection présidentielle a dénoncé avec la dernière énergie ce verdict "inique" renforçant la peine contre le président Ousmane Sonko.

"Cette sentence, qui est le reflet de la volonté de le rendre inéligible, sera combattue par les forces vives au nom de la sauvegarde et de la pérennisation de la Nation sénégalaise. Nous renouvelons notre soutien indéfectible au président Sonko et resterons déterminés ensemble pour la victoire du peuple contre les forces d'inertie", a tonné Malick Gakou.

De son côté, le patron du PRP a apporté hier plus que jamais son total soutien et totale solidarité à son ami et frère le président Ousmane Sonko. "Restons plus que jamais mobilisés contre la tentative du président Macky Sall d’écarter encore un candidat à la prochaine Présidentielle", a indiqué Déthié Fall. Aminata Mimi Touré, elle s'est insurgée contre le verdict "inique" contre Ousmane Sonko dont l’objectif est de l’empêcher d’être candidat à l’élection présidentielle. "Je lui exprime toute ma solidarité et appelle les démocrates à se mobiliser contre cette régression démocratique sans précédent dans notre pays" ; a dit la présidente de Mimi2024.

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a lui également condamné la décision. ‘’Je condamne le verdict inique rendu ce jour par la Cour d’appel de Dakar, dans l’affaire opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Cette décision traduit la volonté manifeste du régime de Macky Sall de poursuivre sa stratégie honteuse de liquidation d’adversaires politiques. J’appelle toutes les forces vives de la Nation à se dresser contre cette énième entorse faite à l’État de droit et à la démocratie. J’exprime toute ma solidarité et mon soutien au président de Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko’’, a-t-il écrit.