Une nouvelle intervention sur l’accès équitable aux médicaments et aux vaccins et un portefeuille climat pour la gestion intégrée des ressources et des écosystèmes naturels viennent consolider le programme de coopération belgo-sénégalais, avec un financement complémentaire de la Belgique de plus de 10 milliards de F CFA. A terme, c’est l’autonomie dans la production de médicaments et une meilleure gestion des ressources naturelles qui sont visées.

‘’La pandémie de Covid-19 a mis en évidence des inégalités énormes entre les pays, dans le domaine de l’accès aux médicaments, aux produits médicaux, aux vaccins et aux équipements. L’atteinte de la souveraineté dans les biens médicaux demeure une orientation majeure des autorités sénégalaises, à travers le projet du PSE Dakar Médical City et il est important, pour la Belgique, de soutenir cette dynamique’’, a déclaré, hier, l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Sénégal, Hubert Roisin. Il s’exprimait en marge du lancement officiel du Portefeuille thématique climat-Sahel-volet Sénégal et du programme Promotion de l’accès équitable aux médicaments et vaccins de qualité financés par la Belgique.

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, s’est félicité de cet appui, soutenant que l’objectif de souveraineté pharmaceutique est en bonne marche avec toutes les initiatives en cours relatives notamment à la relance de l’industrie pharmaceutique soutenue par la Belgique, et au projet de production de vaccins anti-Covid-19 et autres vaccins par l’Institut Pasteur de Dakar.

Le programme de Promotion de l’accès équitable aux médicaments et vaccins de qualité dénommé ‘’Karaange Garab Yi’’ (en wolof), constitue le 4e pilier important du programme bilatéral 2019-2023 entre le Sénégal et la Belgique. Il s’ajoute aux trois piliers existants : la ‘’Promotion de l’entrepreneuriat durable et de la création d’emplois décents dans le Sine-Saloum et son Agropole’’, le pilier santé avec l’intervention ‘’Santé de la femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent(e)’’ et le troisième pilier, renforcement de compétences, avec l’intervention ‘’Formations, études et expertises’’, pour un budget total de 49 millions d’euros en dons.

‘’Climat au Sahel’’ pour une bonne résilience des populations du Sahel

Une convention spécifique climat - volet Sénégal du portefeuille belge « ‘’Climat au Sahel’’ qui couvre également le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a été également signée hier. Cette nouvelle intervention, qui couvre la période 2022-2026, va intervenir au cœur du bassin arachidier, dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, et dispose d’un budget de 11,5 millions d’euros en dons (7,5 milliards F CFA). Elle vise à améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et à restaurer de manière durable les écosystèmes naturels du Sahel dans la lutte contre la désertification et les conséquences négatives des changements climatiques, afin de renforcer la résilience des populations du Sahel.

Au-delà des actions visant à réduire les sources des changements climatiques, un accent particulier est mis sur l’adaptation, à travers le développement du conseil agricole centré sur l’adaptation aux changements climatiques, l’appui à la mise en œuvre de pratiques durables de gestion de l'eau, la promotion des pratiques agro-écologiques durables et résilientes, etc.

