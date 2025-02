La publication du dernier rapport de la Cour des comptes a provoqué un véritable séisme dans le paysage politique et économique du Sénégal. Cette institution indépendante, garante de la transparence budgétaire, a mis en lumière une situation financière préoccupante : une dette publique abyssale de 18 558,91 milliards de FCFA, représentant 99,67 % du PIB, bien au-delà des estimations du régime précédent. Face à ce constat alarmant, l’urgence d’une mobilisation citoyenne s’impose. Comme l’a souligné le ministre des Finances, M. Diba, le pays doit éviter de "sombrer" sous le poids d’une gestion opaque et irresponsable des ressources publiques. Il est temps pour les Sénégalais de prendre conscience des défis et d’exiger des réformes profondes pour redresser l’économie nationale.

Depuis la publication du rapport, certains acteurs politiques et médias tentent de remettre en question sa crédibilité. Pourtant, la Cour des comptes est reconnue pour son impartialité et son rôle essentiel dans le contrôle des finances publiques. Tenter de discréditer ses conclusions, c’est nier une réalité qui affecte directement chaque citoyen. J’en appelle ici au procureur de la République afin qu’il veille à ce que ces institutions soient respectées. Pendant des années, une gestion approximative des deniers publics a conduit à un endettement incontrôlé. Des comptes spéciaux ont été créés en dehors du circuit du Trésor, des transactions opaques ont été effectuées, et des ressources extérieures n’ont pas été inscrites dans la loi de finances. Cette opacité budgétaire a freiné le développement du pays et réduit considérablement la marge de manœuvre du gouvernement actuel.

La passivité des citoyens a également contribué à cet état de fait. Trop longtemps, le peuple a accordé sa confiance à des dirigeants qui, au lieu de répondre aux attentes légitimes en matière de développement, ont accumulé une dette écrasante. Aujourd’hui, la situation exige un réveil collectif. Un sursaut patriotique s’impose : soutenir les nouvelles autorités élues engagées dans un processus de redressement économique, respecter les institutions de la République, encourager un débat constructif fondé sur des idées et non sur des polémiques inutiles, réhabiliter les valeurs sénégalaises de dignité, d’honneur et de solidarité, essentielles pour rebâtir un pays prospère.

Les défis sont immenses. La dette publique, qui avoisine déjà les 18 000 milliards de FCFA, équivaut aux besoins financiers pour atteindre les objectifs de développement fixés pour 2050. Le redressement du Sénégal passe par des choix courageux, une gouvernance exemplaire et une implication active de tous. L’heure n’est plus à l’indifférence. Chaque Sénégalais doit jouer son rôle, veiller à l’intégrité des institutions et refuser toute forme de manipulation visant à entraver les réformes. Il s’agit d’une bataille pour l’avenir du pays, un combat pour une gestion saine et transparente des ressources publiques. Le Sénégal est une nation forte, dotée de ressources et d’un peuple résilient. Ne nous laissons pas divertir par des conférences de presse, des appels à manifestation de soutien à des prédateurs économiques et des manipulations visant à compromettre notre avenir commun. Il est temps de se mobiliser et d’agir. Debout, citoyens !

Abdoulaye DIENG

Entrepreneur