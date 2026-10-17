À l'approche des JOJ Dakar 2026, la capitale se trouve sous les feux des projecteurs mondiaux. La propreté de l'espace public dépasse la simple question technique car elle constitue un enjeu majeur d’image, de dignité et de la légendaire hospitalité sénégalaise (Teranga).

Conformément aux instructions fermes du Président de la République, du Premier Ministre et du ministère de tutelle, la SONAGED déploie un dispositif spécial d’envergure, mobilisé en continu 24h/24 et 7j/7 intitulé "terou JOJ".

Le périmètre d’Intervention selon un communiqué, sera une Couverture Stratégique. L'opération "Terrou JOJ" ciblera en priorité les axes structurants et vitaux de la capitale avant d'élargir son champ d’action. Il agira des alentours de la Place de l’Indépendance, tout le Plateau, la Médina et le Point E, Corridors et axes majeurs : Le BRT, la VDN, l’Autoroute et la route de l’aéroport, les alentours du stade Iba Mar Diop, l’avenue Malick Sy, la Corniche Ouest, l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba, l’avenue Bourguiba et ses pénétrantes, l’avenue Cheikh Anta Diop, ainsi que la route de Ouakam.

Le dispositif sera élargi à l’ensemble du département de Dakar, ainsi qu'à Diamniadio et Saly, pour garantir le désensablement, l'enlèvement des encombrants et l’évacuation rapide des déchets, un dispositif lourd sans précédent est déployé aux côtés des équipes humaines.

Il prévu 300 agents mobilisés dès le lancement (sur un total de 1 000 agents actifs sur les sites de compétition et axes majeurs), 8 véhicules satellites, 2 pelles mécaniques et 9 camions, 3 polybennes et 5 bennes à ordures, 10 tricycles, 500 bacs de collecte (capacités de 240l, 360l ou 660l), 2 grues élévatrices, 5 balayeuses mécaniques, 5 Appel à la Conscience Collective et aux Éco-gestes. "En accueillant les JOJ Dakar 2026, le Sénégal marque l’histoire en devenant le tout premier pays africain à organiser un événement olympique. La propreté de notre espace public n’est pas seulement une affaire technique ; c’est un enjeu majeur d’image, de dignité et de légendaire hospitalité pour notre Nation.

La SONAGED le rappelle que le déploiement de 1 000 agents ne suffira pas sans l’implication active de chaque citoyen. Il faut adopter les bons gestes et respecter les horaires de dépôt des ordures et utiliser systématiquement les bacs et le mobilier urbain mis à disposition, préserver l’héritage pour faire de la propreté une seconde nature afin que cet acquis perdure bien après l’extinction de la flamme olympique. Les efforts énormes de la SONAGED et le déploiement de nos 1 000 agents ne suffiront pas si chaque citoyen ne fait pas sienne la culture de la propreté. L’héritage de ces Jeux doit être jalousement gardé et pérennisé bien après l’extinction de la glamme olympique" a confié Aba Mbaye dans la note.