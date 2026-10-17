Malgré la cure d'austérité connue l'été dernier, l'Olympique de Marseille n'a pas respecté tous les engagements pris auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion. Déjà encadré au niveau de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations, le club phocéen risque des sanctions dès cet hiver.

La situation ne s'arrange pas pour l'Olympique de Marseille ! Confronté à de sérieux problèmes financiers, le club phocéen a vécu une véritable cure d'austérité lors du dernier mercato d'été.

Malgré un recrutement inexistant et les départs de nombreux cadres, l'actuel 13e de Ligue 1, encadré au niveau de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations par la Direction nationale du contrôle de gestion, n'a pas respecté tous les engagements pris auprès du gendarme financier du football français, selon les informations du quotidien L'Equipe ce jeudi.

Des sanctions à titre conservatoire !

En effet, l'instance avait donné aux dirigeants marseillais plusieurs obligations à satisfaire au terme du dernier mercato, et ces derniers ont échoué à atteindre les objectifs fixés. Ainsi, l'OM s'expose dès cet hiver à des sanctions, à titre conservatoire, de la part de la DNCG. Par exemple, Marseille pourrait être menacé d'un retrait de points pour la saison 2027-2028 si la direction ne redresse pas la situation avant la fin de cet exercice.

Pour l'instant, l'hypothèse d'une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, une menace qui avait été prononcée contre l'Olympique Lyonnais en 2024, ne semble pas d'actualité. Contacté, l'OM n'a pas démenti cette situation, mais a tenu à mettre en avant les efforts déjà réalisés. «Les mesures prises se sont notamment traduites par un mercato estival particulièrement éprouvant pour l'OM, marqué par l'absence de recrutements et par des départs destinés à réduire significativement la masse salariale du club et à répondre aux exigences du régulateur. Les efforts consentis ont été considérables, traduisent une réelle dynamique et témoignent de la volonté du club de poursuivre le redressement de sa situation financière», a fait savoir une source en interne.

L'OM compte se défendre

Malgré son incapacité à tenir les engagements pris en juin devant la DNCG, l'OM espère bénéficier de la clémence de l'instance en nouant un dialogue constructif pour l'avenir. «L'OM prépare désormais son prochain rendez-vous avec la DNCG. Le club présentera un dossier détaillant les mesures déjà mises en oeuvre ainsi que ses perspectives financières pour la saison 2026-2027. Ce travail sera conduit avec toute la rigueur nécessaire et dans le cadre des échanges avec le régulateur», a indiqué l'OM.

«Nous abordons cette échéance en ayant pleinement conscience des différentes mesures et sanctions que le régulateur pourrait être amené à prendre, et nous nous préparons à l'ensemble des scénarios possibles. Mais notre objectif va au-delà de ce prochain rendez-vous avec la DNCG. Il est avant tout de remettre durablement l'Olympique de Marseille sur une trajectoire financière saine et soutenable», a insisté le club. Pour éviter le pire, le propriétaire marseillais Frank McCourt, malgré sa réticence, pourrait être contraint de sortir le chéquier afin de renflouer les caisses marseillaises. Et dans ce contexte précaire, l'OM peut certainement oublier l'idée de se renforcer en janvier...

MAXIFOOT