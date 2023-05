Les classes école-entreprise ont officiellement ouvert leurs portes jeudi à Thiès, pour accueillir quarante apprenants dans les filières d’horticulture et de cuisine, a appris l’APS auprès de responsables du Programme de formation école-entreprise (PF2E). Les représentants de quatre entreprises et les sept centres de formation professionnelle choisis pour prendre part à ce programme, ont pris part, dans les locaux de la Manufacture sénégalaise des arts décoratifs (MSAD), à la cérémonie d’ouverture officielle de ces classes.

La première cohorte d’apprenants, répartis équitablement entre les filières agriculture et restauration, à raison de 20 pour chacune d’entre elles, est composée de bacheliers et d’élèves titulaires de Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). Ils devront suivre, pendant trois ans, une formation duale dispensée alternativement par une entreprise et un centre de formation professionnelle dénommé centre-ressource, pour en sortir avec un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP). La formation sera théorique à 20 % et pratique à 80 %, selon le chef d’antenne du PF2E, Saliou Sène.

Ainsi, les élèves iront quatre jours en entreprise et un jour à l’école. L’idée est de rompre avec la méthode classique qui voyait l’apprenant courir après un stage, au terme de sa formation. Les bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base de leurs dossiers, parmi les quelque 400 demandeurs de la région de Thiès. Ce programme, inspiré des modèles suisse et allemand, résout la problématique de l’inadéquation de la formation par rapport à la demande. Aussi bien l’entreprise que l’apprenant y trouvent son compte. L’une a l’opportunité de participer à la formation de son éventuel employé, l’autre se familiarise déjà avec son potentiel futur milieu de travail.

...Khady Sow Diop, qui présidait cette rencontre au nom du gouverneur, a suggéré que les sortants de cette formation soient ‘’en bonne position’’ sur la liste des entreprises formatrices, en cas de recrutement. Les ambitions ont ‘’été revues à la baisse’’, suite à la réduction du quota initial de 300 places affecté à Thiès, a renseigné la secrétaire générale de l’inspection d’académie qui dirige le comité de suivi. Sur la palette de filières qui avaient été prévues, seules deux ont été retenues, à savoir la restauration et de l’agroalimentaire, a précisé Mme Diop qui promet ‘’d’avancer lentement, mais sûrement’’.

Les bénéficiaires recevront une allocation mensuelle de 40 000 F CFA, qui sera entièrement payée par le programme lors la première année, puis supportée à 50 % par le programme et l’entreprise la deuxième année, avant d’être prise en charge à 75 % par l’entreprise, contre 25 % par le PF2Et à partir de la troisième année, a expliqué le chef d’antenne. L’objectif du programme de formation duale est d’enrôler dans la formation professionnelle 30 % des sortants du cycle fondamental qui s’arrêtent en 3e et au moins 10 % des bacheliers, selon Mme Diop. Depuis le lancement en septembre du PF2E à l’Isep de Thiès, des formations ont été dispensées aux tuteurs en entreprise et aux formateurs à l’école, tout comme des outils d’évaluation ont été mis au point, pour préparer cette rentrée, a dit Ndèye Khady Sow Diop.

Le maire de Montrolland, Yves Lamine Ciss, a qualifié ce programme de ‘’révolution’’, invitant par la même occasion les bénéficiaires à être assidus à l’école et à l’entreprise, pour augmenter leurs chances, au bout du compte, de trouver un emploi grâce à la qualification qu’ils auront acquise. L’entreprise Quality Fruit, avec ses 2 600 employés, et le Centre de formation professionnelle de Montrolland, implantés dans sa commune ont été cooptés pour participer à la mise en œuvre de cette expérience. Il a émis le vœu, à travers le responsable local du programme, d’approcher trois autres entreprises agricoles de sa commune et la cimenterie Dangote, afin de les exhorter à enrôler d’autres apprenants. Au total, 360 jeunes apprenants ont été recrutés à travers le pays, dans le cadre de ce programme gouvernemental appuyé par la Giz et GFA.