L’intercoalition Yewwi-Wallu est à pied d’œuvre dans le département de Thiès. Les investis de cette liste ont articulé leur plan d’action autour de trois enjeux qui, selon eux, vont permettre à l’Assemblée nationale de remplir sa vraie mission. Birame Soulèye Diop et Cie ont lancé le démarrage de leur campagne hier à Notto Diobass.

Pour la tête de liste départementale de l’intercoalition Yewwi-Wallu, barrer la route à un troisième mandat est une ‘’œuvre de salubrité démocratique et publique’’. Birame Soulèye Diop annonce que sa coalition va se battre pour cela. ‘’Je veux juste rappeler que nous avons entendu les gens du pouvoir dire qu’ils veulent se battre pour gagner les élections, pour assoir la troisième candidature. C’est donc une œuvre de salubrité démocratique, de salubrité publique que de se battre et de remporter la victoire, afin d’éviter ce que nous avons combattu en 2012, ce que, dans tous les pays africains, les gens combattent. Il faudra éviter qu’un homme, qui se prend pour le tyran, pour le dictateur, l’aristo nous amène dans des frontières qu’on ne peut pas maitriser’’, a dit le maire de la commune de Thiès-Nord.

Ce fut une journée de visites et d’informations dans les villages de Notto Diobass pour présenter le programme de législature de l’intercoalition. Ainsi, les leaders Yewwi-Wallu dans le département de Thiès en ont profité pour dénoncer une Assemblée nationale devenue le ‘’siège de la délinquance’’. ‘’Les faux billets, on les entendait dehors ou dans les off de l’actualité. Aujourd’hui, quand on parle d’actualité politique, c’est des vendeurs de faux billets, de passeports diplomatiques et un député appartenant à leur coalition a même déclaré que les vendeurs de chanvre indien se cachaient au niveau de l’Assemblée nationale, sans compter qu’ils ne payent pas d’impôts. Donc ça, c’est une totalité de délinquance dans le siège où on sécrète ou on protège la loi’’, a ajouté Birame Soulèye Diop. Qui explique que leur objectif, en voulant gagner ces élections, est de contrôler l’action du gouvernement, le rôle premier de l’Assemblée nationale.

‘’L’Assemblée nationale a pour mission de contrôler l’action du gouvernement. Aucune enquête n’a été faite ici, quand il s’est agi d’un homme du pouvoir. Les seules enquêtes qu’on connait, c’est pour faire tomber des opposants. Ce que nous voulons, c’est restaurer, faire revenir le gouvernement au niveau de l’écoute du peuple, parce qu’il appartient à l’Assemblée nationale d’entendre le gouvernement, de poser des questions écrites et orales, et de les amener à apporter des réponses. Depuis combien de temps on n’a pas eu de ministres à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions ? Nous avons aujourd’hui l’envers d’une Assemblée nationale régulière’’, a déploré la tête de liste départementale de Yewwi-Wallu à Thiès.

Le candidat se dit confiant quant à l’issue des élections législatives du 31 juillet 2022 et sa coalition compte imposer des enquêtes parlementaires au gouvernement. Mais pour l’heure, il annonce qu’ils veillent au grain, pour éviter des fraudes comme celles qu’ils disent avoir constatées lors des élections locales. ‘’Ce qui s'est passé pendant les Locales ne se passera pas pour ces Législatives. Quand les choses se déroulent normalement et que la victoire est claire, personne ne la conteste. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des républicains. Si, dans la transparence, nous perdions les élections, nous allons féliciter le vainqueur. Mais ce n'est pas pour demain cette victoire-là, car celle-ci est à nous", a-t-il conclu.

JEANNE SAGNA (THIES)