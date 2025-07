Le ministère public requiert entre six et huit ans de prison pour les cinq capitaines de deux pirogues arrivées à Gran Canaria. Tous seront jugés lors de deux procès qui auront lieu la semaine prochaine.

Selon le site Tiempo de Canarias, le parquet provincial de Las Palmas a requis des peines de six à huit ans de prison contre cinq capitaines de pirogue, tous de nationalité sénégalaise. Ils avaient dirigé deux embarcations illégales différentes vers l'Espagne entre 2024 et début 2025.

Selon le parquet, tous seront jugés dans le cadre de deux procès prévus la semaine prochaine pour crimes contre les droits des citoyens étrangers.

Dans le premier cas, A. S., un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en Espagne, est accusé d'avoir été capitaine - avec d'autres individus non identifiés - d'une pirogue qui a été secourue le 28 avril 2024 par le bateau de patrouille ‘’Río Tambre’’ de la garde civile et conduite au quai d'Arguineguín avec 91 Subsahariens à bord.

Plus précisément, l'homme aurait convenu avec des tiers d'emmener tous les migrants voyageant sur le bateau vers l'Espagne, ‘’sachant que cela violait la réglementation sur l'entrée des étrangers’’.

De plus, l'embarcation utilisée manquait de tout système de sécurité (mécanismes de retenue, veilleuse, radio, etc.) ainsi que de gilets de sauvetage pour la traversée entre le Sénégal et les îles Canaries. Les conditions d'hygiène et sanitaires, les provisions, la sécurité et la construction de l'embarcation susmentionnée - d'environ 15 m de long avec un total de 91 personnes à bord - étaient déficientes et insalubres, mettant en danger la vie et l'intégrité de tous les passagers.

Dans le second cas, quatre autres Sénégalais sont accusés d'avoir commandé une pirogue avec 50 Africains subsahariens, partie de Nouadhibou (Mauritanie) et interceptée le 17 janvier 2025 par l'unité de sauvetage maritime ‘’Salvamar Macondo’’ puis dirigée à Gran Canaria.

Les accusés, en accord avec des tiers, ont transporté les migrants vers l'Espagne en connaissance de violation de la réglementation sur l'entrée des étrangers. Les quatre hommes sont privés de liberté depuis le 23 janvier 2025.

Les cinq capitaines de pirogue seront tous jugés la semaine prochaine lors de deux procès différents.