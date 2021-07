Pour amener les Sénégalais à reprendre les bonnes habitudes de prévention contre la pandémie de Covid-19, le président de la République agite un retour de l’état d’urgence et des mesures y afférents.

C’est à croire que les Sénégalais ont déjà fait le deuil de la pandémie de coronavirus dont la transmission du virus dans le pays n’a jamais été aussi virulente. Malgré la présence du redoutable variant delta (responsable de 1/3 des nouvelles contaminations), les mesures barrières restent bafouées par une grande majorité des populations. Et les avertissements du Comité national de gestion des épidémies (CNGE) n’y font rien. Dans les transports publics, les individus masqués sont redevenus des curiosités et des rassemblements se font et sont encore annoncés, en prélude à la célébration, la semaine prochaine, de la fête de Tabaski.

Cette situation de plus en plus préoccupante a amené le président de la République à faire une infidélité à son discours prononcé, hier, au Palais de la République, lors de la cérémonie de remise du Rapport du Comité de suivi du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (Force Covid-19). « Je voudrais dire très clairement que si cette situation évolue, je prendrais toutes les mesures nécessaires, toutes les dispositions imposées par la situation, sans aucune hésitation et quel que soit le prix. Y compris retourner à l’état d’urgence, refermer les frontières et interdire également les déplacements », à grondé Macky Sall.

Le moment actuel est propice à une grande mobilité des populations entre Dakar, épicentre de la pandémie, et l’intérieur du pays. Alors que 4 825 sont encore sous traitement, hier, 734 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont été annoncées par le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale. « Et ce ne sont que 2 000 et quelques personnes qui ont été testées. Vous vous rendez compte du nombre de personnes positives à la Covid-19, si l’on avait testé 20 000 personnes ? » s’indigne le président de la République.

‘’ On ne peut laisser la maladie prendre le dessus’’

Un motif de plus pour le chef de l’Etat d’inviter les Sénégalais à prendre conscience de la vitesse de contamination sans précédent du variant Delta. Et il s’agit « d’un appel sérieux. On ne peut laisser la maladie prendre le dessus et le pays submergé, les hôpitaux dépassés pour constater, malheureusement des centaines voire des milliers de morts, comme c’est déjà le cas dans certains pays. Il faut que les gens puissent mesurer la gravité de la situation et qu’ils respectent les recommandations qui leur ont été faites. Sinon, si la situation l’impose, nous allons revenir aux mesures que nous avons déjà connues par le passé ».

Entre mars 2020 et mars 2021, la situation d’état d’urgence a rythmé le quotidien des sénégalais, mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation de la Covid-19 dans le pays. L’état d’urgence a été décrété, dans un premier temps entre mars et juin 2020 sur toute l’étendue de territoire national, avant d’être reconduit pour les régions de Dakar et Thiès, entre janvier et mars 2021. Entre ces grandes périodes de contamination, communément appelées première et deuxième vague, le président de la République avait pourtant invité les Sénégalais de respecter les gestes barrières, afin d’éviter ces restrictions. Toutefois, ce fut sans beaucoup de succès sur la transmission du virus mortel.

Hier, il a repris les mêmes méthodes, espérant de meilleurs résultats. Ainsi, afin de « laisser l’activité continuer », Macky Sall appelle encore les Sénégalais à s’autoréguler par le respect strict des gestes barrières et l’abandon des regroupements non indispensables. Macky Sall a insisté sur les sorties à la plage des jeunes et a réitéré l’appel du Comité national de gestion des épidémies à « éviter les déplacements à l’intérieur du pays pour célébrer la Tabaski », afin d’épargner des parents de visites aux conséquences fâcheuses.

Lamine Diouf