Avec au moins 15 responsables en prison, près d’une dizaine dont Ousmane Sonko lui-même sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, Pastef continue la résistance.

La série noire continue pour Pastef/Les patriotes. Depuis quelque temps, ils sont nombreux les responsables de premier plan qui ont été mis aux arrêts par la machine judiciaire. A tel enseigne que certains ne manquent pas de dénoncer ce qu’ils considèrent comme un acharnement sur le parti d’Ousmane Sonko.

Hier, c’était au tour de Bassirou Diomaye Faye de recevoir la notification de son inculpation et de son placement sous mandat de dépôt devant le 2e cabinet, pour les chefs d’outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique. Ce qui porte le nombre de responsables ‘’patriotes’’ en prison à 15.

Dans un post, El Malick Ndiaye liste les infortunés de Pastef qui sont en prison depuis le début des échauffourées. Outre Diomaye qui est le secrétaire général du parti, il y a, entre autres, Fadilou Keita qui est membre du cabinet de Sonko et non moins coordonnateur du ‘’Nemeku Tour’’ ; Alioune Badara Mboup, membre du cabinet de Sonko et coordonnateur du ‘’Wër Nomba’’ ; Babacar Ndiaye, vice-président du Mouvement national des jeunes de Pastef ; Mouhamed Bilal Diatta, responsable Pastef et maire de Keur Massar-Sud ; Mouramani Kaba Diakité, SG adjoint du parti…

Toujours, selon la liste d’El Malick, il y a Madiaw Diop, coordonnateur JPS Tivaouane ; Abdou Karim Bèye, responsable Pastef Rufisque ; Baba Diaw, responsable Pastef Rufisque ; Ousmane Souané, coordonnateur du Mouvement des jeunes JPS Gossas…

En sus des 15 responsables en prison, il y a quatre lieutenants de l’opposant radical placés sous bracelet électronique. Il s’agit de : El Malick Ndiaye lui-même, secrétaire national à la communication ; Waly Diouf Bodian, responsable sécurité d’Ousmane Sonko ; Mame Bineta Djiba, coordonnatrice Mojip Thionk Essyl ; Astou Sané, coordonnatrice Mojip Tenghory.

Pour ce qui est des responsables sous contrôle judiciaire, il y a le président Ousmane Sonko lui-même, son n°2 Birame Souleye, ainsi qu’Abass Fall, député et 1er adjoint au maire de la ville de Dakar, et enfin Oumar Fall, qui est le responsable de la permanence de Pastef.

Pour ce qui est des militants et sympathisants, ils sont au nombre de 300, d’après le responsable de la communication de Pastef/Les patriotes.

Il faut relever que ces responsables et militants ont été arrêtés pour différents chefs d’inculpation allant de l’infraction mineure à des crimes et délits graves. Pour l’écrasante majorité, ce sont des post sur internet jugés violents et de nature à inciter aux troubles à l’ordre public ou à jeter le discrédit sur les institutions.

Dernièrement, lors d’une conférence de presse, le procureur général près la Cour d’appel de Dakar dénonçait une volonté manifeste de nuire des différentes personnes interpellées, en s’appuyant notamment sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les défenseurs des Droits de l’homme dénoncent un acharnement et une volonté manifeste de casser de l’opposition.

AMADOU FALL