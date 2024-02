En peu de temps, elle a réussi à marquer de son empreinte le paysage cinématographique sénégalais. Aïcha Ba Diallo est passée de reine de beauté à reine des séries télévisées, avec des récompenses au niveau national et international. L’actrice principale de la série à succès ‘’Salma : entre feu et passion’’ se prononce sur son parcours et insiste sur l’apprentissage et la formation pour hisser le cinéma sénégalais au niveau mondial.