ATTAQUES D’INDIVIDUS À SAINT-LOUIS Pastef porte plainte contre Barthélemy et Cie Pastef/Les patriotes a déposé, hier, une plainte sur la table du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Cette plainte est dirigée contre Barthélemy Dias, Bougane Guèye Dany, Pape Djibril Fall, Mansour Faye, Assane Diouf et X. Ils sont accusés d’association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui, coups et blessures volontaires, violence et voies de fait, tentative de meurtre, vol, actes de tortures, menaces de mort, complicité de ces chefs. "Cette plainte devra permettre, aux yeux d’Amadou Ba de Pastef, à la justice de définitivement situer la responsabilité des commettants et commanditaires des nervis dans les cortèges et qui sèment la terreur". Et d’ajouter : "Voilà une jurisprudence. Si elle est accompagnée de sanctions fermes, sévères, mais impartiales, va clore le cycle de violences commanditées par des leaders en mal d’existence politique.’’