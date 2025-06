Les zones frontalières du Sénégal, souvent oubliées, sont désormais vues comme une chance énorme pour le pays. Le Puma (Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers), avec l'aide du Club de réflexion sur l'urbain, lance un grand projet pour transformer ces régions.

Une nouvelle ère s'annonce pour les zones frontalières du Sénégal, traditionnellement perçues comme lointaines. Il s'agit d'essayer de niveler ces espaces périphériques avec les milieux plus aisés. Hier, lors d'un atelier à Dakar, les autorités sénégalaises, à travers le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) et le Club de réflexion sur l'urbain, ont annoncé une vision transformatrice : ces territoires sont désormais considérés comme des opportunités.

"L'investissement dans les zones frontalières n'est pas une dépense ; c'est un pari sur l'avenir, un acte de justice sociale et une opportunité de croissance partagée. Cette nouvelle approche repose sur plusieurs piliers stratégiques. Le financement sera diversifié, mobilisant des partenariats public-privé et des fonds de l'État vers les collectivités territoriales. La question du financement climatique est également en cours de révision”, soutient la coordonnatrice du Puma, Ndèye Marième Samb.

Elle ajoute pour évoquer quelques piliers de cette ambition : “La sécurité et la diplomatie territoriale seront au cœur des débats, transformant les frontières de zones de tension potentielles en ponts, des interfaces de coopération et de développement. Cela nécessitera, selon les experts, d'instaurer une gouvernance intelligente, inclusive et tournée vers la prévention."

Docteur Samb a, par ailleurs, souligné l'engagement de son équipe, rappelant le slogan "Sans frontières", qui incarne cette nouvelle dynamique.

Le ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye, a, elle, d'abord tenu à rappeler la pertinence du Puma. Selon, elle, cet outil “assume son rôle d'accélérateur du changement non seulement par ses interventions sur le terrain, mais aussi en participant activement à l'intelligence collective, à la fabrique des politiques territoriales".

En outre, elle estime que “l'alignement avec l'Agenda 2030 des Nations Unies et ses Objectifs de développement durable est manifeste”. Car la vision sénégalaise vise à éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités en prenant en compte tous les territoires, y compris les plus reculés. "Cette ambition ne peut se concrétiser sans la prise en compte des territoires et mieux encore, des territoires périphériques", a précisé l'ancienne mairesse de Patte d'Oie, soulignant l'importance cruciale de ces zones souvent négligées.

Cet atelier marque une "étape dans une transformation en cours", invitant à un "changement de regard et de réflexion" sur des zones qui recèlent un potentiel exceptionnel pour l'intégration et la prospérité du Sénégal.

MAMADOU DIOP