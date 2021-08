Interdit d’accès à la salle devant abriter la rencontre entre le candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, et les dirigeants du football de Pikine, le président de l’ASC Thiossane, Samba Sarr, a piqué une crise et rendu l’âme à la suite d’une altercation avec les préposés à la sécurité postés à l’entrée du centre culturel de Pikine.

Le football pikinois est endeuillé, avec la disparition de son ancien président de district. Samba Sarr a piqué une crise à laquelle il n’a pas survécu, à la suite des échauffourées qui ont émaillé la visite du président sortant de la Fédération sénégalaise de football, candidat à sa propre succession. Augustin Senghor s’était rendu, ce samedi, dans la banlieue dakaroise pour rencontrer les présidents des clubs du département de Pikine.

C’est à ce titre que M. Sarr, Président de l’ASC Thiossane, s’est rendu au centre culturel de la ville où devait se tenir la rencontre. ‘’Aujourd’hui, le président Augustin Senghor et Abdoulaye Sow se sont déplacés pour rencontrer les présidents des clubs de Pikine. C’est dans ce cadre-là que Samba Sarr s’est rendu à la rencontre. Mais, à sa grande surprise, l’accès à la salle lui a été interdit’’, a expliqué le secrétaire général de l’ASC Thiossane. Faisant face à la presse après le drame, Madiama Dièye soutient que ‘’des ordres ont été donnés à des personnes postées à l’entrée pour l’empêcher d’y accéder, parce qu’ils savent qu’il avait des choses à dire. Certainement que sa présence dérange les partisans du consensus’’.

C’est ainsi, dit-il, qu’il s’en est suivi des échauffourées. ‘’Il a été bousculé par ces gens qui voulaient l’empêcher d’entrer dans la salle. Samba Sarr n’étant pas une personne qui se laisse faire ; il a essayé de se défendre. C’est à la suite de cet accrochage qu’il a piqué une crise. Il a été acheminé au centre de santé Dominique. Le temps de le ranimer, il a rendu l’âme’’, a expliqué M. Dièye.

Une plainte contre Amadou Sy

Selon les informations de Wiwsport, le président de la Fédération sénégalaise de football a été ‘’exfiltré de la salle pour lui éviter un lynchage’’. La FSF a publié un communiqué dans son site officiel pour présenter ses condoléances à la famille du défunt et aux membres de son club de l’ASC Thiossane et au district de Pikine.

‘’C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, ce samedi 31 juillet, le rappel à Dieu de Samba Sarr, ancien Président du District de football de Pikine des suites d’un malaise’’.

Mais les dirigeants de Thiossane ne comptent pas rester les bras croisés. Selon eux, la mort de leur président doit ‘’être élucidée’’ et les ‘’responsabilités situées’’. Pour le secrétaire général de cette ASC, qui n’est pas allé par quatre chemins, le président de l’Odcav de Pikine, Amadou Sy dit ‘’Boy Sy’’ et ses acolytes sont les responsables de la mort de leur président. ‘’Ceux qui l’ont tué sont les dirigeants du football de Pikine. Je veux nommer Amadou Sy et sa bande. Nous les tenons pour responsables de la mort de Samba Sarr, jusqu’à preuve du contraire, avec les responsables du navétane, à leur tête Amadou Kane, et les partisans du consensus’’, a accusé Madiama Dièye.

A son avis, le décès de Samba Sarr est le résultat d’un processus de liquidation de ce dernier qui a manifesté son désaccord avec le consensus voulu pour l’élection du président de la FSF lors de l’assemblée générale du 7 août prochain. ‘’Le consensus pour le football sénégalais a causé la mort d’un grand monsieur du football et de la société.’’ Le SG de Thiossane explique que le président de l’Odcav de Pikine et sa bande ont tout organisé, lors de l’assemblée générale de renouvellement des instances du football pikinois, pour écarter l’ancien président de district.

‘’Sous l’égide de Boy Sy et Amadou Kane du navétane, tout a été orchestré pour barrer la route à Samba Sarr, en empêchant deux de ses soutiens de voter. Il a été déclaré vaincu par neuf voix contre huit. Avec leurs magouilles, deux représentants de club présents dans la salle n’ont pas pu voter’’. Deux recours ont été introduits, dit-il. ‘’Cette élection a été annulée et les convocations ont été reprises et envoyées à tous les clubs. Boy Sy et Amadou Kane, sachant qu’ils allaient être battus à plate couture, ont tout manigancé avec la Ligue de Dakar et la Fédération sénégalaise de football le matin de l’AG. Ils ont sorti un PV disant que les résultats de la première assemblée générale étaient valables’’.

Madiama Dièye et ses camarades sont convaincus que la mort de leur président ‘’n’est pas naturelle’’ et annonce déjà une plainte ‘’contre l’Odcav de Pikine et sa personne morale, Amadou Sy’’. ‘’La jeunesse de Pikine, notamment celle de Pikine-Ouest, et l’ASC Thiossane vont mener le combat jusqu’au bout devant les personnes éprises de justice pour que cela soit tiré au clair’’, a-t-il assuré.

LOUIS GEORGES DIATTA