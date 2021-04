Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, a effectué, hier, une visite inopinée dans cinq grands chantiers de construction à Dakar, pour s’imprégner du respect des mesures de sécurité relatives à l’érection des bâtiments.

La recrudescence d’effondrements de bâtiments dans certaines villes inquiète les autorités. C’est d’ailleurs dans ce sens que le président de la République a instruit, récemment, le ministère en charge de l’Habitant et du Logement à veiller au renforcement des contrôles dans les chantiers, pour faire respecter les normes de construction, en accord avec la loi n°2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code de la construction.

C’est à cet effet que le ministre Abdoulaye Sow, accompagné d’agents de l’Inspection général des bâtiments (IGB) a effectué, hier, une visite inopinée dans les cinq chantiers sur la corniche-Ouest, aux Mamelles, aux Almadies et à Ngor-Virage, pour s’imprégner du respect des normes de construction.

Il s’agissait, pour les techniciens, de vérifier si les chantiers respectent les normes sécuritaires pour les ouvriers et les populations voisines, et détiennent les documents nécessaires pour l’exécution des travaux (titre de propriété, autorisation de construire, étude de sol, plan architectural, document technique, étude de sol et de béton armé, etc.).

Mais le constat sur le terrain a montré que beaucoup de chantiers ne respectaient pas les mesures en vigueur. ‘’Nous avons pu faire un tour sur cinq chantiers et nous avons constaté que, de manière générale, les documents recommandés ne sont pas sur les chantiers, en violation flagrante du Code de la construction. On a constaté aussi que sur certains chantiers, les ouvriers ne portaient même pas de casque. Dès qu’on a noté que les documents ne sont pas sur place ou qu’il manquait certains, on a ordonné d’arrêter les travaux. Par conséquent, tous les cinq chantiers que nous avons visités ont été tous arrêtés. Ils répondront à la convocation et présenteront les documents qui leur ont été demandés pour pouvoir continuer’’, regrette Abdoulaye Sow, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

‘’L’IGB a une mission de contrôle pour les bâtiments publics et privés. Une fois sur les chantiers, on vérifie l’ensemble de la documentation qui permet de donner de la visibilité sur la conformité administrative. La visite nous a permis de savoir qu’une bonne partie des constructions ne respectent pas cette réglementation et que les équipements de protection ne sont pas présents pour les ouvriers. L’objectif de ces contrôles est de faire en sorte que les gens construisent de manière conforme, pour protéger la population, leurs investissements et les ouvriers’’, renchérit le DG de l’IGB, Amadou Thiam.

172 bâtiments menaçant ruine à la Médina

Outre ces visites inopinées, le ministère de l’Urbanisme entend, par le biais de l’Inspection générale des bâtiments, renforcer la sensibilisation pour faire respecter les normes de construction. Et ce sur l’ensemble du territoire national. Il est ainsi prévu, dans ce cadre, de repérer les bâtiments en état de délabrement dans certains quartiers pour les démolir ou les réfectionner. ‘’Cent soixante-douze bâtiments menaçant ruine ont été recensés à la Médina. L’IGB a déjà eu à inspecter certains et nous avons eu à donner des indications pour que les autorités locales prennent des actes de péril. Nous comptons convier les agents techniques de la maire de Médina pour une séance de travail et étudier le problème plus en profondeur. Si certains bâtiments nécessitent d’être démolis, ils le seront et ceux qui peuvent être réparés le seront de manière à les sécuriser’’, indique Boubacar Dagnoko, Inspecteur général de l’IGB.

Il informe, par ailleurs, que de 2016 à 2021, l’IGB a mené 6 522 inspections et parmi les bâtiments inspectés, moins de 1/5 respectaient les normes en vigueur.

ABBA BA