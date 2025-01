Le Premier ministre Ousmane Sonko est en visite officielle à Nouakchott, en Mauritanie, depuis dimanche dernier. Une mission diplomatique met en évidence des questions majeures telles que l'énergie, le transport, la sécurité et la migration, dans le but de renforcer des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays voisins.

Invité et accueilli à l’aéroport par son homologue, Moctar Ould Diay, Ousmane Sonko a entamé une visite qui s’achève ce jour. Toutefois, les discussions entre les deux représentants se sont inscrites autour de sujets qui lient les deux pays. D’après nos confrère APS, c’est lors d’un diner avec le Président de la Mauritanie et de l’Union africaine (UA), Mohammed Ould Ghazouani, que ces sujets ont été abordés. Il a donc été abordé dans un premier, la question sur l’énergie. En effet, il a été proposé le projet ¨ GTA¨. Un projet commun d’exploitation de gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. Pour rappel, le 31 décembre dernier a marqué le début de la production de gaz du projet situé au large de Saint-Louis. Le gouvernement sénégalais avait alors exprimé sa volonté de renégocier l'ensemble des contrats pétroliers et gaziers, ce qui avait conduit à un audit réalisé par la major BP. Ainsi, lors de cette rencontre, un accord stratégique a été signé. Officialisé par les deux homologues Mohamed Ould Khaled, ministre de l’Energie et du pétrole et Birame Souleye Diop, ministre du pétrole et de l’Energie des Mines au Sénégal. Cet accord met donc en évidence la vision partagée par les deux pays et mets en avant, la maximisation des bénéfices pour les populations locales et la stimulation du développement pétrolier et gaziers, avec des objectifs claires et prioritaires tels que : la création d’emploi et de valeur ajoutée locale en assurant une participation accrue des populations locales aux activités du projet GTA, notamment avec des emplois directs ou indirects. Puis, la formation d’une main d’œuvre qualifiée pour développer les compétences des ressources humaines et locales pour répondre aux exigences techniques des industries pétrolières et gazières. A côté de ça, les entreprises mauritaniennes et sénégalaises seront accompagnées dans leur intégration aux chaînes de valeur internationales. Cet accord s’inscrit dans la volonté des deux pays de transformer leurs ressources naturelles en véritables leviers pour le développement durable.

Au cours des discussions, une demande a été réitérée. En effet, il s’agit du baptême du pont de Rosso. D’après les disciples de Cheikh Yacouba, soutenus par la communauté mauritanienne, le pont de Rosso devrait être baptisé du nom de Cheikh Yacouba. D’après eux, ce serait un hommage et une reconnaissance des contributions inestimables de ce marabout à la cohésion sociale et au renforcement des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Soulignons que la construction de ce pont a été lancée depuis deux ans et qu’elle accuse un retard important. ‘’En juin, seulement 40 % de l'infrastructure était achevée’’, toujours selon la source. Ce projet est essentiel pour faciliter la circulation et le commerce entre les deux pays. Il nécessite, par ailleurs, d’être relancé.

Dans le même sens, on souligne que les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Mauritanie restent trop faibles, selon Dakar, qui souhaite les intensifier. En 2023, ces échanges s'élevaient à 67,4 milliards de francs CFA, environ 102 millions d’euros. Une question qui mérite d’être mise sur la table par le Premier ministre qui rencontre actuellement les représentants du patronat mauritanien afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération économique.

Quant à la question sur la migration et la circulation entre les deux pays, il est noté qu’elle sera également mise sur la table. D’après le PM, des Sénégalais expulsés du Maroc se trouvent bloqués à la frontière avec la Mauritanie régulièrement. Dans cette optique, le gouvernement sénégalais souhaiterait fluidifier la circulation entre les deux pays. Ainsi, pour faciliter la coopération entre ces deux pays frères, il sera mis en place un secrétariat sénégalo-mauritanien, mais également il sera créé à l'issue de cette visite un bureau dédié à la coopération entre les deux pays. L’objectif de ces initiatives est d’assurer le suivi des différents accords conclus entre la Mauritanie et le Sénégal.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE