Le nouveau ministre des Sports a pris fonction, hier, à l’occasion de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Matar Ba. S’adressant au mouvement sportif, Yankhoba Diattara s’est engagé à être le ministre de tous les sports et le supporter de toutes les disciplines sportives.

La cérémonie de passation de service à la tête du ministère des Sports s’est tenue, hier, entre Matar Ba et son successeur Yankhoba Diattara. Du département de l’Économie numérique et des Télécommunications, le premier vice-président au Conseil départemental de Thiès est chargé désormais de présider aux destinées du sport sénégalais. Pour cela, il a pris l’engagement, devant les dirigeants sportifs, d’œuvrer pour le compte de toutes les parties prenantes du sport sénégalais.

‘’Je puis vous rassurer et vous assurer que je serai le ministre de tous les sports et le supporter de toutes les disciplines’’, a-t-il déclaré au siège du ministère des Sports, à la Zone B.

Le nouveau patron du sport sénégalais se dit conscient de l’ampleur de la tâche qui lui est assignée. Selon lui, c’est dans l’union de tous les acteurs et du peuple sénégalais que résultera le succès de son magistère. ‘’Le chantier sera certes vaste, mais tous ensemble, nous pourrons relever les défis qui se dresseront devant nous. Mon message aujourd’hui ne saurait être autre qu’une invite renouvelée, pour que tous, comme un seul homme, nous continuions à soutenir tous nos Lions de toutes les disciplines pour de belles victoires au bonheur de tous les Sénégalais’’, a déclaré Yankhoba Diattara.

De façon lapidaire, il a annoncé le ‘’renforcement’’ des infrastructures et la mise en place de ‘’réformes’’. Sur le premier point, le nouveau ministre devra diligenter les travaux de réhabilitation des stades Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Lamine Guèye de Kaolack et Ely Manel Fall de Diourbel, lancés au mois de juin dernier avec la coopération chinoise, pour un coût de 40 milliards de francs CFA. Il aura également la lourde tâche de veiller à la bonne maintenance des infrastructures existantes.

Le remplaçant de Matar Ba compte faire du ‘’consensus’’ son ‘’credo’’. ‘’Depuis l’annonce de ma nomination au poste de ministre des Sports, j’ai écouté, j’ai entendu, j’ai noté et j’ai compris que nous voulons tous la réussite de notre Sport’’.

Après huit ans et deux mois passés à la tête du ministère des Sports, Matar Ba s’en va avec le sentiment du devoir accompli. Remerciant le chef de l’État pour sa confiance renouvelée pendant toutes ces longues années, le ministre sortant a magnifié le ‘’soutien’’ et l’‘’accompagnement’’ qu’il a pu obtenir ‘’dans l’action quotidienne de (s)es collaborateurs et des responsables du mouvement sportif’’. Le maire de Fatick a assuré à son successeur de son ‘’engagement à l’accompagner’’ dans sa nouvelle mission. ‘’Je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de réussite à la tête du ministère des Sports, un secteur parmi les plus stratégiques et les plus exaltants de l’attelage gouvernemental’’, a dit Matar Ba.

