Au moment de lancer, hier, la Semaine du citoyen, Ousmane Sonko, le maire de la commune de Ziguinchor, a convié, ce matin, la presse pour partager, avec elle, les résultats de l’audit commandité sur l’état des lieux de la gestion précédente de la commune, mais également sur les perspectives et les grands projets que la collectivité ambitionne de mettre en œuvre, au cours des cinq ans à venir.

La commune de Ziguinchor va vivre au rythme de la Semaine du citoyen. Lancée, hier, à la place de Gao, cette manifestation, qui va se dérouler du 11 au 17 mai, prévoit, outre les lancements du Service civique communal (SCC) et celui du Programme de l’économie sociale et solidaire (PESS) et les grands travaux de nettoiement de la ville, ainsi que du curage des caniveaux, le baptême officiel de certaines rues de la commune, pour ‘’redonner aux ancêtres qui ont fait face aux colons leur dignité perdue’’.

Au menu de ce rendez-vous figure, aussi, une série de rencontres avec les chefs religieux, les élus de la région (maires et présidents de conseils départementaux), les organisations féminines, les présidents d’associations sportives et culturelles (ASC), les délégués de quartier et les partenaires stratégiques.

Il est aussi prévu une signature de conventions de partenariat, ainsi qu’un atelier de formation des jeunes volontaires en prise de parole, mais également une rencontre populaire d’état des lieux, de consultation et de perspectives avec les Ziguinchorois. Cette rencontre sera suivie d’un point de presse qui sera organisé ce matin. Un face-à-face à l’occasion de laquelle il sera question du bilan de l’évaluation qui a été faite des audits de la commune.

Faire de Ziguinchor la ville la plus propre et la mieux assainie du pays…

Ces audits, souligne le maire Ousmane Sonko, ont révélé un certain nombre de choses aussi bien sur le volet ressources humaines, gestion financière et budgétaire, marché public que sur le plan de l’assainissement de la municipalité, ainsi que sur la gestion foncière de la commune. Autant d’aspects qu’il compte, dit-il, dévoiler ce matin. Il sera aussi question des projections sur des actions immédiates, à court et long terme, que la mairie ambitionne de mettre en œuvre pour faire de Ziguinchor la ville la plus propre et la mieux assainie du pays.

C’est, d’ailleurs, dans ce sens, qu’il faut inscrire cette Semaine du citoyen. Un ‘’pari’’ à l’occasion duquel Ousmane Sonko compte sur la ‘’mobilisation exceptionnelle des Ziguinchorois’’. Non pas sur leur ‘’égoïsme’’, mais plutôt sur leur ‘’volontarisme’’, leur ‘’responsabilité personnelle et individuelle’’. Egalement sur ‘’moins de navétanes’’ et de ‘’soirées dansantes’’. ‘’Cela va être dur, mais la récompense sera au bout de l’effort’’, a-t-il promis.

Outre ‘’l’intercommunalité’’ et ‘’l’entente interdépartementale’’ qu’il compte mettre en œuvre très prochainement, Ousmane Sonko ambitionne, à travers le Programme d’économie sociale et solidaire, améliorer sensiblement le pouvoir d’achat des Ziguinchorois.

Remerciant les partenaires qui ont apporté leur contribution dans le cadre de leur responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et pour un bon déroulement des activités, le locataire de la rue Javelier (qui est rebaptisée rue du Tirailleur africain) a insisté sur le ‘’civisme’’ dans l’utilisation judicieuse du matériel mis à la disposition des populations. A l’en croire, le travail d’équipement de la municipalité, qui manque de presque tout, va se poursuivre. ‘’Nous avons décidé d’annuler certains programmes (de l’équipe sortante) et de dégager une partie de l’enveloppe qui était prévue dans le cadre du Pacasen et orientée vers la construction de bâtiments - alors que la mairie dispose de suffisamment de bâtiments et de réserves foncières - au minimum 300 millions de francs CFA, pour acheter du matériel de curage des caniveaux et équiper les services techniques communaux, mais également pour recruter du personnel qualifié d’ingénieurs, de géomètres et d’environnementalistes, plutôt que de procéder à des recrutements politiques, pléthoriques qui ne servent pas grand-chose à la mairie’’, a fait savoir Ousmane Sonko.

Il a, dans le même sillage, invité les jeunes à changer de mentalité, à entrer dans ‘’une nouvelle ère’’. Celle de la citoyenneté. ‘’Personnellement, j’ai renoncé à mon salaire, à mon carburant. Je retourne ce salaire à vous, jeunes. C’est cet esprit que nous voulons prêcher par l’exemple’’, a clamé le maire de Ziguinchor, non sans ajouter que la jeunesse bénéficiera d’un minimum de formation dans le cadre de la discipline, la perception municipale, l’hygiène, le secourisme, entre autres.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)