Le ministre Doudou Ka s’est, encore, fortement illustré tout au long de ce mois béni de ramadan, en soutenant les communautés à travers la distribution de kits alimentaires, comme le recommande le Prophète Mohamed (PSL).

Doudou Ka en a fait une tradition. Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, par ailleurs président du mouvement politique Doggu pour le Grand Sénégal n’a pas dérogé à la règle qui voudrait que le ramadan soit un grand moment de solidarité et de partage. Même si son entourage se refuse de donner le nombre exact de personnes qui ont bénéficié de sa générosité et de sa solidarité agissante, parce qu’il s’agit, selon eux, d’actions caritatives, force est de constater que ‘’l’enfant de Boucotte’’ a, comme à l’accoutumée, mis la main à la poche pour soulager les populations de la commune de Ziguinchor, en ce mois béni de ramadan. La centaine d’imams et oulémas que compte la commune de Ziguinchor, les couches vulnérables et même certaines catégories socioprofessionnelles ont bénéficié, comme les années précédentes, de cet élan de solidarité du chef de file de Doggu pour le Grand Sénégal qui, faut-il le souligner, s’illustre, par ailleurs, à l’occasion d’événements comme la Korité, la Tabaski (don de moutons aux imams et oulémas) ou encore lors des gamous (don de bœufs et autres). Composé essentiellement de riz, de sucre, de lait et d’huile, le ‘’sukaaru koor’’ du ministre Doudou Ka a, cette année, connu une innovation de taille.

En effet, à la veille de la célébration de la fête de Pâques, il a offert à la communauté catholique du diocèse de Ziguinchor du vin de messe et des hosties. ‘’Un très beau geste’’, a magnifié le directeur des Œuvres catholiques, l’abbé Gaston Diatta.

Selon lui, les hosties et le vin de messe sont au cœur de la célébration eucharistique, à savoir la consécration du pain et du vin qui, au regard de la foi catholique, se transforme en Corps et en Sang de Jésus Christ. Le prélat a salué cette communion de vie qui existe entre les citoyens du pays de différentes religions. ‘’Quand on voit ce geste, on ne peut que rendre grâce à Dieu’’, s’est-il réjoui.

Selon ses proches, le ‘’sukaaru koor’’ du ministre va, cette semaine, s’étendre au-delà du département de Ziguinchor.