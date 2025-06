Une opération conjointe menée avant-hier jeudi, aux environs de 15 h, par la brigade de recherches du commissariat de Kédougou et l’ONG Eagle Sénégal, spécialisée dans la lutte contre la criminalité faunique, a permis l’interpellation de sept individus en flagrant délit de détention de produits issus d’animaux protégés.

Selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la police nationale, les suspects ont été arrêtés à l’hôtel Sankara, à Kédougou, alors qu’ils s’apprêtaient à procéder à la vente illégale de cinq peaux d’animaux sauvages, dont quatre peaux de léopard et une peau d’hyène. L’intervention, précise le document, fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un rendez-vous prévu sur les lieux en vue de cette transaction illicite. Une équipe a immédiatement été dépêchée sur place.

Les interpellations ont été effectuées sans incident. Les agents ont également saisi les moyens utilisés par les mis en cause, à savoir un véhicule de type 7 places et trois motocyclettes. Les individus interpellés ainsi que le matériel et les peaux saisis ont été conduits au siège du service. Les suspects ont été placés en garde à vue pour détention, circulation et tentative de commercialisation de peaux d’animaux sauvages. Informés de la situation, les agents des parcs nationaux se sont rendus sur place pour procéder aux constatations d’usage. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble du réseau.