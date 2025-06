Ce week-end, à Ndramé Escale, les populations ont organisé une marche autorisée pour dire stop au manque du liquide précieux et de l’électricité. Les manifestants ont également déploré l’absence de routes praticables et de structures de santé.

Une marche de protestation des populations de Ndramé Escale, une commune du département de Nioro, s’est tenue ce week-end. Les autochtones réclament de meilleures conditions d'existence. Un cadre saisi pour exprimer certaines doléances.

En effet, selon Djimba Thiam, porte-parole du jour faisant lecture du mémorandum des populations, les attentes sont multiples, dont l’accès à l’eau potable. Il a déploré le fait que, malgré ‘’la facturation excessive’’, le liquide précieux ne coule pas des robinets. L’accès à une eau potable de qualité, dit-il, demeure problématique dans plusieurs quartiers et villages. Les populations doivent faire face à des coupures fréquentes, à une mauvaise distribution et surtout à des factures élevées, malgré la faiblesse du service rendu, a indiqué le porte-parole des manifestants.

Dans la même veine, Souleymane Konté, un des manifestants, a condamné la mauvaise gestion du service public de l’eau (Flex’Eau). À son avis, la société chargée de la gestion de l’eau dans leur localité peine à garantir un service fiable et équitable. Cette situation, d’après ses dires, accentue la précarité sanitaire et hydrique des familles les plus vulnérables.

Dans le lot des complaintes, figure aussi, si l’on se fie aux populations, le manque d’infrastructures sociales de base. Elles soutiennent que Ndramé Escale souffre d’un déficit alarmant en infrastructures comme des établissements scolaires insuffisants ou inadaptés, des postes de santé non fonctionnels, des routes non entretenues, une absence de centres socioculturels. Une situation qui n’est pas sans conséquence, puisque ‘’cette carence structurelle freine le développement et fragilise la cohésion sociale’’.

Le mémorandum des populations fait état d’une dégradation avancée de l’axe Ndramé – Keur Madiabel. Cet axe, pourtant vital, selon Djimba Thiam, pour l’activité économique et sociale, est aujourd’hui dans un état de délabrement inquiétant. Il entrave la mobilité des personnes et des marchandises, notamment durant la saison des pluies et compromet l’accès aux services essentiels.

Une carence du système sanitaire local a été évoquée, avec des postes de santé en manque cruel de personnel qualifié, de matériel médical et de médicaments essentiels. Cette situation compromet, selon lui, dangereusement la prise en charge des urgences et des pathologies fréquentes.

Toujours sur le volet sanitaire, le déficit d’ambulances pour l’évacuation des malades a été décrié, en ce sens qu’en ‘’cas d’urgence, les populations sont contraintes de recourir à des moyens de fortune pour transporter les malades, avec les risques que cela comporte. Le manque d’ambulance constitue une entrave majeure à l’accès rapide aux soins’’.

De plus, les habitants de Ndramé Escale ont parlé d’autres difficultés liées au secteur agricole. Ils affirment qu’en dépit de son importance, ‘’l’agriculture reste marginalisée, avec du matériel moderne et un appui technique inexistants, en plus de l’absence de suivi ou d’encadrement. Avec cette situation, les producteurs agricoles souffrent d’un manque d’accompagnement pourtant indispensable à la sécurité’’.

Un tas de doléances assez suffisant pour que les autorités sénégalaises soient appelées à prendre des mesures urgentes et durables afin de sortir Ndramé Escale des ténèbres.

Alioune Badara Diallo Kane