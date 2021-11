Aux militants et électeurs refusez, dénoncez et combattez cette duplicité de créer et d’aviver une violence inouïe et mortelle.

Il est ahurissant de constater que l’escroquerie politique bat son plein dans notre pays, à l’avant veille d’élections territoriales qui se profilent à l’horizon du début de l’année 2022, préludes à des échéances redoutées aux enjeux capitaux qui doivent suivre dès après, en 2024 !

Tout le monde le sait, le gros de ces hordes politiciennes qui sont depuis longtemps en campagne et qui ont la prétention de vouloir diriger ce pays, institutions ou démembrements de l’État, opposition comme pouvoir, sont souvent dépourvues d’intelligence sociale, d’élégance, de générosité citoyenne et patriotique.

La plupart d’entre elles ignorent totalement les sinuosités de l’art socratien et même africain de la bonne gestion de la cité.

EIles ne font que reprendre les stratégies éculées de toujours : truquer des élections, se partager des dividendes issus du foncier, des détournements des caisses et budgets alloués ou autres produits de sources de revenus, de la corruption à tous les niveaux, sûrement.

Enfin, le remake éternel de toutes les vilénies héritées et dictées sournoisement par leurs mentors néocolonialistes, esclavagistes invétérés, pilleurs de nos ressources avec la complicité de classes dirigeantes, qui continuent de confisquer toutes nos souverainetés, et qui, sans vergogne présentement, lorgnent avec beaucoup de gourmandise les nouvelles ressources-grâces que Le Tout-Magnanime vient d’offrir à notre pays.

Les préoccupations quotidiennes des administrés, les programmes pour des avancées essentielles dans la vie de la Nation ou le développement même du pays, sont absents de leurs discours et pire encore, de leurs stratégies et capacités, si ces discoureurs en ont.

Aucun souci ! On ne les voit se préoccuper que de positionnement et de prébendes !

Par démagogie, vous les entendez, avec sirènes, tam-tams et sifflets, donner des gages de patriotisme, de vérité, de sincérité, de sérieux, d’engagement à réaliser des projets, d’acharnement au travail !

Mais surtout, dans ce pays où les gens sont abusivement friands de faits divers, vous les voyez cyniquement susciter et créer des scènes de violences, les entretenir, pour détourner la masse de l’essentiel de leurs préoccupations.

Ce qui est incompréhensible, c’est la forte présence d’éléments empressés, de « has been « qui ont fini d’étaler naguère leurs incompétences, ont participé à plonger le pays dans le gouffre, qui osent aujourd’hui, après une hibernation traîtresse, venir se présenter devant l’électorat avec des promesses qu’ils savent pertinemment ne jamais pouvoir honorer !

Ce sont plus les positions juteuses, parts de gâteaux et autres sucettes et coquilles vides vernies du prince qui sont recherchées plutôt que le bien-être des administrés et les intérêts supérieurs de la Nation.

Aucun programme fiable. Aucun bilan objectif. Les profils compétents ne les intéressent pas. Moins encore les personnes qu’il faut aux places qu’il faut. Les larbins feront l’affaire !

Haro sur les rouspéteurs et récalcitrants !

Ils ne récolteront que calomnies, médisances, injustices, ostracisme et éventuelles sanctions ou punitions, si l’occasion se présentait !

Ces prédateurs insatiables très souvent de connivence avec des états impérialistes et des multinationales sans état d’âme, sont incapables de se mettre aux côtés de la plèbe pour l’accompagner et lui apporter ce pour quoi ils sollicitaient leurs suffrages , les sortir de la misère, de la pauvreté et des besoins primaires, après soixante ans de colonialisme, de néocolonialisme racistes et violents et d’indépendance factice !

Peur bleue, ils se savent surveillés, tout le monde le sait, par des pouvoirs sinistres de l’ombre auxquels ils ont fait allégeance.

Le peuple ne les intéresse pas, ils sont là pour leurs intérêts, ceux de leurs maîtres, de leurs clans et saltimbanques et laudateurs bruyants et insignifiants qui les entourent malicieusement.

Ils font semblant d’être outrés, tentant de se justifier par des argumentaires fallacieux et ridicules, quand ils sont coincés, découverts, indexés, suivis par la clameur populaire, dénoncés et condamnés par ceux qui ont compris leurs sordides jeux et manœuvres et qui refusent d’entrer dans leurs desseins !

Leurs stratégies et méthodologies restent les mêmes : jouer sur la naïveté des populations, leur facilité à vite oublier les tours joués, il y’a peu de temps, leurs dénuements intolérables, leurs besoins pressants, quotidiens, irrépressibles.

A présent , c’est le recours à la corruption ouverte, à la désinformation pitoyable systématique, au jeu du faire-peur avec les menaces de spectres d’introduction et d’attaques imminentes de terroristes dans notre pays après la sous-région, comme naguère sous la colonisation, l’annonce de l’arrivée des Mossis qui viennent kidnapper les enfants pour les tuer et les manger, créant ainsi la zizanie entre les populations diverses et variées qui doivent continuer de sentir la nécessité de la présence et la protection du Toubab bien armé et installé dans les bases militaires imposées sur nos territoires.

C’est également jouer avec le feu, en appuyant sur les fibres religieuses, et laissant s’installer une vermine rampante , sournoise , téléguidée, intolérante, inquisitrice, destructrice de stabilité sociale partout où elle s’incruste !

Et, à ce niveau, il est encore plus navrant de constater que les franges qui auraient dû être remparts et soutiens se sont fourvoyées, se présentant comme les pires des alliés :

De faux dévots souvent ignares, mal cultivés, intellectuels malhonnêtes, corrompus et par trop, partisans, hâbleurs, voyous reconvertis, grandes gueules d’éminences grises immatures et qui, comme ivres, osent braver, avec de sordides agitations, associationnisme écœurant, vantardise suicidaire et trompeuse. Oui, qui osent braver Le Puissant Sage Créateur, La meilleure de Ses créatures.

Et, que dire de ces ingrats et jaloux encagoulés, qui tentent d’ignorer les sacrifices vitaux de nos maîtres locaux qui n’ont jamais baissé les bras et laissé tomber les étendards de la très noble religion.

Des gouvernants indifférents par facilité, frileux et attentistes par peur, souvent complices parce subissant de terribles pressions venues de l’intérieur et de l’extérieur ou, comble de cynisme, choisissant délibérément de laisser pousser et raviver des situations de conflits insignifiantes dans des zones vulnérables, jusqu’au pourrissement criminel, scandaleux et intolérable!

À quel refuge se fier alors, sinon en la grande foi en Celui qui ne déçoit jamais. En la force intérieure, tranquille que possèdent les vrais patriotes républicains avertis, mesurés, alerteurs sincères et actifs, jamais défaillants, très souvent incompris mais courageux, persévérants et déterminés, une force et des caractères qui peuvent arriver à renverser des montagnes, sans aucun doute !!

Les électeurs d’où qu’ils soient, doivent courageusement se ressaisir, cesser de se lamenter, se morfondre, se résigner, de se suffire des débats de salons pour se donner bonne conscience, de toujours s’apitoyer indéfiniment sur leur sort devant des choix et décisions incompréhensibles de leurs soi-disant responsables, alors qu’ils paressent eux-mêmes de travailler, de réagir avec les armes de la République et agir efficacement à l’encontre de ces manques de reconnaissance et de considération !

Ils ont le devoir et l’obligation de refuser, de dénoncer et de combattre cette duplicité de créer et aviver des violences qui causent des dégâts et des morts pour venir, par après, vouloir se présenter en hommes de paix !

La cécité politique, la rancune et l’irresponsabilité ne tuent pas dans ce pays !

Et, si leurs droits de choisir leurs propres élus leur sont confisqués, ils se doivent de prendre leurs responsabilités et distinguer le grain de l’ivraie, la vérité du terrain des mensonges et roublardises, l’utilité et la compétence de la nullité et de la veulerie !

Que Le Tout-Puissant continue de protéger notre pays et son vaillant peuple bien mal en point, en ces temps de terreur suscitée, entretenue et d’horrible pandémie tueuse comme ses aînées !

THIÈS, LE 03 NOVEMBRE 2021

SERIGNE AMADOU CISSE NDIEGUENE

PORTE PAROLE HADRAT NDIEGUENE