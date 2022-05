L’APDA (Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat) a été créée par le décret n°2002 – 934 du 3 octobre 2002. C’est, par la suite, en novembre 2016 que Pape Hamady Ndao a pris les rênes de la structure. Depuis lors, des politiques publiques s’y développent, des projets s’y mettent en œuvre par les artisans et par les autorités de l’agence. Le week-end dernier, le directeur général et les agents de l’APDA ont fait un break pour évaluer leur parcours et se projeter sur des perspectives.

C’est à travers un atelier organisé à Saly Portudal que l’APDA, sous la houlette de son directeur général, a procédé, le week-end dernier, à un bilan d’étape de sa gestion de l’artisanat au Sénégal. Selon Pape Hamady Ndao, ‘’dans la marche des organisations, il est nécessaire, de temps à autre, d'engager une introspection, afin de mesurer le chemin parcouru et procéder aux réaménagements et rectifications, aux adaptations nécessaires, en vue de tendre vers plus de performances dans l'accomplissement des missions qui nous sont assignées’’.

Ainsi, dans le contexte actuel d'application du Plan Sénégal émergent (PSE) notamment dans le cadre des nouvelles directives pour l'opérationnalisation du PSE incarnées par le PAP2A, les structures d'encadrement et autres démembrements de l'État doivent se doter d'outils modernes de gestion axés sur les résultats, en l'occurrence d'un plan stratégique de développement pertinent et opérationnel. ‘’C'est le but, dit-il, de l'exercice auquel nous sommes tous conviés, conformément aux directives maintes fois exprimées par le président de la République Macky Sall et réclamées par le contexte actuel marqué par la récurrence des crises’’.

C'est donc pour répondre à ce besoin qu'un travail de base a été fait au sein de l'agence pour construire un plan d'orientation pour les cinq ans à venir.

Sur cette lancée, soutient M. Ndao, ‘’le moment est venu d'opérer des ruptures dans la gouvernance et dans le pilotage de l'APDA. Le temps est venu de rechercher plus d'efficacité et d'efficience dans les interventions en faveur des artisans et de leurs organisations. Le temps est venu d'adapter notre action au besoin de l'entreprise artisanale, du milieu et du marché. Le temps est venu d'être plus ambitieux, afin de pouvoir enfin atteindre notre objectif principal qui est de relever considérablement le niveau de compétitivité de l'artisanat sénégalais. Il est temps que nous puissions disposer enfin de moyens adéquats, pour pouvoir mettre en œuvre des projets inscrits dans ce plan’’.

Mieux, Pape Hamady Ndao s’est dit disposé à être évalué, à la suite de la mise en œuvre de ce plan stratégique. ‘’L'APDA est prête à signer un contrat de performance pour son opérationnalisation. Ainsi, au terme de l'exécution du contrat, après une évaluation exhaustive du bilan des activités à partir d'indicateurs objectivement vérifiables, on pourra être jugé à l'atteinte ou non des objectifs que nous nous sommes fixés. En définitive, je tenais à préciser que le document que nous vous avons soumis n'est pas fini. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous tous, pour recueillir vos avis et contributions, afin de l'améliorer, avant de le valider ensemble’’, a précisé le directeur général.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)