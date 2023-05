La compagnie d’exploitation du Parc éolien de Taïba Ndiaye (PETN) a procédé à l’inauguration du nouveau collège d’enseignement moyen de Thiallé dans la commune de Taïba Ndiaye (Méouane, Thiès). L’édifice, selon une note parvenue à notre rédaction, est composé de deux blocs de trois salles de classe, d’un bloc administratif équipé, d’une bibliothèque et d’un laboratoire à équiper, de deux blocs de latrines séparés garçons et filles, ainsi qu’un mur de clôture. La construction de l’établissement a pris six mois, de mai à octobre 2022, et a coûté 200 millions F CFA. ‘’Nous sommes particulièrement fiers de voir l’un des secteurs pivots de notre plan d’investissement communal (PIC), dans le domaine de l’éducation, se matérialiser.

Le PETN s’était engagé à travailler en étroite collaboration avec d’autres parties prenantes pour soutenir l’éducation dans nos communautés de projet. Avec l’inauguration de ce collège, nous voici au bout de l’un des nombreux efforts que nous nous évertuons à rendre concrets’’, a déclaré le directeur général du PETN, Moustapha Thiam, dans le document. Concernant le collège de Thiallé, il est déjà fonctionnel avec une classe de 32 élèves ouverte pour l’année scolaire 2022-2023. L’option étant d’évoluer avec cette génération en vue de leur inculquer des valeurs d’excellence et ne pas transférer des élèves vers d’autres établissements.

Le PETN a expliqué la même source, s’engage à travailler en étroite collaboration avec les autorités académiques en améliorant la qualité des enseignements-apprentissages en particulier pour les STEM (sciences, technique, ingénierie, mathématiques). Une sensibilisation éducative aux énergies renouvelables et à la protection de l’environnement, et l’autonomisation économique des femmes de la commune constituent les deux autres axes d’intervention majeurs de son PIC.

...‘’Nous remercions le Parc éolien de Taïba Ndiaye pour la construction de ce collège équipé de toutes les commodités aussi bien pour les apprenants que pour le corps enseignant. C’est un soulagement pour les autorités de l’éducation nationale et l’idée d’en faire un collège d’excellence va contribuer à améliorer l’offre éducative dans la zone’’, a déclaré le principal du collège de Thiallé, M. Aïdara. Le PETN, a rappelé le document, est la filiale sénégalaise de Lekela. Il s’agit d’un parc éolien de 158,7 MW d’énergie propre, le plus grand d’Afrique de l’Ouest. Cette puissance a nécessité l’implantation de 46 éoliennes de près de 180 m de haut. Elles sont réparties en cinq rangées de turbines couvrant une superficie totale d’environ 7,5 ha. La mise en service du PETN permet d’éviter l’émission de plus de 300 000 t de dioxyde de carbone au niveau national.

‘’Lekela est une entreprise de fourniture d’énergie renouvelable qui réalise des projets à l’échelle industrielle permettant de fournir une énergie propre et indispensable aux communautés en Afrique. Grâce à une plateforme conçue pour développer, détenir et exploiter des installations d’énergie renouvelable, Lekela s’appuie sur la grande expérience des membres de son équipe et sur des décennies d'expérience prouvée dans le domaine de l'énergie de ses actionnaires fondateurs. Lekela possède les compétences et la volonté nécessaires pour faire avancer les projets de leur stade intermédiaire ou avancé à leur stade d’exploitation à long terme. En conséquence, Lekela fournit une énergie durable, fiable et à des prix compétitifs aux gouvernements, aux services publics et aux projets industriels de grande envergure. Le portefeuille de projets actuel de Lekela comprend plus d’un gigawatt d’énergie éolienne en exploitation en Égypte, au Sénégal et en Afrique du Sud ainsi qu'une série de projets supplémentaires en cours de développement en Afrique’’, a expliqué la même source.