Le climat de concertation tant espéré entre syndicats du secteur de la justice sénégalaise semble s’être brusquement refroidi. Alors qu’un cadre d’unité d’action avait été amorcé entre l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) et le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), ce dernier a décrété un mot d’ordre de grève de 48 heures, à compter du mercredi 18 juin 2025, sans coordination préalable avec son partenaire, selon l’UNTJ. En effet, dans une déclaration reçue hier à ‘’EnQuête’’, le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’UNTJ déplore cette démarche du Bureau exécutif national (Ben) du Sytjust, qu’il qualifie de ‘’décision unilatérale’’ et de ‘’signe de mauvaise foi’’.

Selon la note, l’UNTJ avait tendu la main au Sytjust pour éviter une lutte dispersée, comme cela avait été le cas dans le passé. ‘’Fidèle à son esprit d’inclusion et de dialogue dans le secteur de la justice, le Sen a fait appel au Ben du Sytjust afin d’élaborer un cadre pouvant permettre une action coordonnée pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de la justice’’, peut-on lire dans la déclaration. Une réunion en présentiel entre les deux bureaux était prévue pour le vendredi 13 juin 2025, mais elle a été annulée pour des raisons météorologiques. En remplacement, et sur initiative du Secrétaire général de l’UNTJ, un groupe WhatsApp dénommé Entente UNTJ-Sytjust avait été créé, réunissant les deux bureaux exécutifs ainsi que leurs secrétaires généraux respectifs.

...L’objectif était clair : ‘’Harmoniser les positions et opérer la distribution des rôles tout au long de la lutte qui est plus qu’évidente.’’ Mais contre toute attente, le lundi 16 juin, le SG du Sytjust a informé son homologue de l’UNTJ — par simple appel téléphonique — que leur bureau avait décidé de lancer une grève de deux jours, sans concertation, en invoquant le refus de ses membres de tenir une réunion en ligne. Le Sen de l’UNTJ dit en prendre acte, tout en exprimant sa consternation : ‘’Cette façon de faire du Sytjust, jadis cause de malaise profond dans les juridictions et source de fébrilité de l’action syndicale depuis des années, s’apparente, à bien des égards, à de la mauvaise foi qui ne saurait être cautionnée.

’’ Malgré cet incident, l’UNTJ assure maintenir son cap dans la concertation. Elle appelle à l’unité des travailleurs de la justice et à la mobilisation. ‘’Dans un esprit de dépassement, de maturité syndicale et pour l’unique intérêt supérieur des acteurs oubliés de la justice, nous invitons tous les membres, sympathisants et travailleurs, de quelque bord que ce soit, à se mobiliser pour la sauvegarde de leur dignité’’, conclut le communiqué. Un appel à l’union qui intervient dans un contexte où les préoccupations des agents de la justice restent, selon les syndicats eux-mêmes, ‘’reléguées au second plan’’.