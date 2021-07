La décision des superviseurs mandatés par la Commission électorale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) de suspendre, dimanche dernier, l’Assemblée générale élective de la ligue de Tambacounda, est mal vue par le camp du ‘’changement’’ qui voit dans cet acte une volonté d’immixtion dans le processus de désignation du prochain président de l’instance dirigeante du football de leur région.

A Tambacounda, on joue les prolongations de l’Assemblée générale de la Ligue de football suspendue, le week-end dernier. Mécontent de la décision des superviseurs mandatés par la Commission électorale de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le camp du ‘’changement’’ rue dans les brancards.

Ayant à sa tête le vice-président du comité exécutif sortant et candidat Alain Niaga Kabou, une rencontre avec la presse a été tenue, ce lundi, pour donner des éclaircissements et alerter l’opinion sur ce qu’il appelle un hold-up électoral en gestation. Les camarades d’Alain Kabou n’y sont pas allés par quatre chemins pour fustiger le manque de neutralité des superviseurs, en l'occurrence Maître Kamaté et Sensei Yatma Lo, venus de Dakar pour superviser l'élection.

Selon M. Kabou, dès l'entame de la rencontre, on pouvait constater que le comité exécutif sortant n'avait aucune volonté de passer au vote d'un nouveau bureau. En atteste le manquement manifeste du matériel nécessaire pour les élections.

En effet, il signale que l’urne et l'isoloir devant servir au vote n'étaient pas dans la salle. Revenant sur les circonstances qui ont précédé la suspension de l'assemblée générale, celui qui veut briguer le prochain mandat du président de la ligue de Tambacounda explique : ‘’Après avoir validé les différents mandats, au moment de passer au vote, le président du comité électoral, à la suite d'une concertation avec son assistant, a décidé de sursoir au vote jusqu'à une date ultérieure’’, dit-il. La raison avancée par le superviseur est qu'un recours a été introduit et qu'il faut le régler. Les partisans du ‘’changement’’ disent ne pas être informés du recours qui est la cause de la suspension de l'AG. Ils voient en ce geste un subterfuge de la part du camp du président sortant pour ne pas aller au vote, car ayant constaté que la majorité des délégués devant voter sont dans le camp adverse. ‘’Il y a 23 délégués et tous les 16 sont avec nous’’, lance Souleymane Diallo, membre du camp du ‘’changement’’.

Le camp du renouveau dénonce le comportement du comité électoral qui, selon lui, au lieu d'être neutre et objectif, s'est manifestement rangé du côté du camp du président sortant. Le camp du ‘’changement’’ dit être conscient qu'une ‘’main invisible externe’’ essaye de faire passer le président sortant. C’est pourquoi il prend l'opinion à témoin. ‘’Nous ne nous laisserons pas faire. Certes, ils ont le pouvoir et l'argent, mais nous, nous avons notre région. Tamba nous appartient. Nous sommes les dignes fils de cette région et nous nous battrons pour ses intérêts’’.

Le président de l'ASC Koumpentoum et membre du comité sortant, Souleymane Coulibaly, a soutenu que ce qu'il appelle une forfaiture a commencé dans son département. Selon lui, c'est le même comité électoral qui, après un premier report, a supervisé l’élection du comité exécutif. Il a précisé que c'est à l'issue d'un long combat qu'ils ont réélu le comité exécutif sortant. Les membres du camp du renouveau exhortent la Fédération sénégalaise de football à ne pas s'immiscer dans cette élection. Car, préviennent-ils, ‘’nous ne permettrons à personne d'élire à notre place les dirigeants de notre football local. Nous choisissons nous-mêmes notre président’’.

Pour le délégué du club Baobab, Mamadou Ba, la FSF est la seule responsable de tout ce qui se trame. Elle veut diviser les acteurs du football local.

Lors de ce point de presse, le candidat du camp du ‘’changement’’, Alain Kabou, n'a pas manqué de rappeler les raisons qui l'ont poussé à vouloir assurer la destinée de la Ligue de football de Tambacounda. C'est ainsi qu'il a listé les manquements du bureau sortant, à savoir : des AG jamais tenues à temps, l'opacité des conditions de fonctionnement, les membres du comité exclus dans la prise de certaines décisions importantes.

BOUBACAR AGNA CAMARA (TAMBACOUNDA)