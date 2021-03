Baye Lowe, un Gambien arrêté mardi en Allemagne et soupçonné d’avoir participé à l’assassinat, le 16 décembre 2004, du journaliste Deyda Haïdara, alors correspondant de l’Agence France presse (AFP) et de trois autres personnes dans son pays, a été placé en détention provisoire, a annoncé ce mercredi le parquet fédéral.

Agé de 58 ans au moment où il a été tué d’une balle dans la tête, père de quatre enfants, cofondateur du journal privé ‘’The Point’’, Deyda Haïdara était aussi, depuis 30 ans le ‘’stringer’’ de Reporters sans frontières (RSF) en Gambie. L’assassinat de cette importante figure des médias avait fait ranger le régime de Yaya Jammeh dans la catégorie des dictatures sanglantes.

Depuis 17 ans, cette affaire, avec l’assassinat, en 1998, au Burkina Faso, du célèbre journaliste Norbert Zongo, revient régulièrement comme illustration tragique de l’état de la liberté de la presse en Afrique de l’Ouest.

Baye Lowe, interpellé à Hanovre, dans le nord-ouest de l’Allemagne, est poursuivi pour des crimes contre l’humanité dans son pays, entre fin 2003 et fin 2006, selon le parquet de Karlsruhe. Membre des ‘’Junglers’’, les sinistres escadrons de la mort de Yaya Jammeh, il a fait office de chauffeur, lors des sales coups opérés par cette unité clandestine chargée d’assassiner des critiques du régime. La justice allemande applique le principe de la ‘’compétence universelle’’ qui permet de juger des crimes en Allemagne, quel que soit l’endroit dans le monde où ils ont été commis.

Lors d’un entretien accordé en 2013 à la radio gambienne Freedom, Baye Lowe avait avoué avoir joué un rôle dans le guet-apens qui a coûté la vie à Deyda Haïdara. Il avait aussi expliqué que le tueur était dans la voiture qu'il conduisait. ‘’Mon collègue Sanna Manjang a ouvert le feu sur Haïdara de près. La balle de l'autre soldat Malick Jatta, qui était dans la voiture avec moi, a tué Haïdara’’, avait révélé Lowe. L’émigré est soupçonné, au total, d’avoir participé à trois ‘’opérations de liquidation’’ : contre un avocat en décembre 2003, qui a toutefois réussi à survivre à ses blessures ; en 2004, contre le journaliste, et en 2006, contre un opposant présumé. Dans les trois cas, il servait de chauffeur aux tueurs, indique le parquet fédéral allemand.

Exécutions extra-judiciaires

A l’actif des ‘’Junglers’’, il y a aussi l’exécution sommaire de plus de 50 migrants nigérians et ghanéens échoués sur une plage, enterrés ensuite de part et d’autre de la frontière avec le Sénégal, aux alentours de Kanilaï, le village du dictateur déchu, ainsi que d’anciens compagnons de route de Yaya Jammeh, soupçonnés de vouloir le renverser.

Depuis juillet 2019, la Commission gambienne vérité, réconciliation et réparations (TRRC), installée par le président Adama Barrow, reçoit des témoignages accablants d’anciens membres des ‘’Junglers’’, tous révélateurs des pratiques de Yaya Jammeh, désormais fermier VIP dans la banlieue de Malabo (Guinée-Equatoriale) où il vit en exil depuis sa chute survenue le 21 janvier 2017, à la suite de l’intervention militaire d’une force ouest-africaine majoritairement composée de troupes sénégalaises, après six semaines de crise post-électorale.

L’étau se resserre autour de celui qui a tenu d’une main de fer la Gambie pendant 23 ans. Les défenseurs des Droits de l’homme ont accusé le régime de Yaya Jammeh de tortures systématiques d’opposants et de journalistes, d’exécutions extra-judiciaires, de détentions arbitraires, de disparitions forcées et de viols. ‘’Nous ne laisserons pas cette affaire de côté, tant que l’ancien dictateur de Gambie, Yahya Jammeh, n’aura pas comparu devant la justice’’, a souligné le patron de Reporters sans frontières en Allemagne.