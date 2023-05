Les administrateurs civils du Sénégal ont tenu leur 26e assemblée générale, ce weekend, à la Somone. À l’issue de la rencontre, un nouveau bureau a été élu, à la tête duquel Mohamed Mahmoud Diop. Le nouveau président de l’AACS a annoncé une nouvelle vision qui guidera son magistère.

‘’Aujourd'hui, il faut s'en persuader, tous les corps de fonctionnaires formés à l'Ena sont à la croisée des chemins. Pour ce qui nous concerne, ne pas l'admettre serait exposer le corps à un dessaisissement, j'allais dire à un dépouillement progressif, voire inéluctable de ce qui toujours a été considéré, à tort ou à raison, comme une chasse gardée des administrateurs civils. C'est la raison pour laquelle il me parait impératif d'inscrire l'action de l'amicale sous le signe de l'introspection et de l'innovation’’.

Tels sont les premiers mots du nouveau président de l’Amicale des administrateurs civils du Sénégal (AACS).

En effet, Mohamed Mahmoud Diop, successeur de Maguette Sène, estime que son équipe succède à une autre qui a relevé de grands défis durant le magistère du DG du Coud.

Dès lors, explique-t-il, ‘’notre amicale a ceci de particulier : il est à la fois un héritage et un projet. La métaphore filée du fabuliste Jean de la Fontaine dans le texte ‘Le laboureur et ses enfants’ pourrait me servir d'illustration. Gardez-vous leur, dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Héritage, parce que c'est un legs que nous tenons de nos illustres devanciers qui l'on fait scintiller dans bien des cercles de très haut niveau, en lui conférant un pouvoir contributif certain dans le choix de la trajectoire que devait se donner notre pays, à certains moments de son histoire’’.

A l’en croire, c'est donc un patrimoine qui lui échoit et qu'il faut préserver. ‘’Il nous faut la préserver, disais-je, car au même titre que la planète Terre dont on dit qu'elle nous est ‘prêtée par nos enfants’, j'apprécie comme une entité qu'il nous incombe de préserver, car nous sommes appelés à la transmettre à d'autres collègues qui certainement, constateront ce que nous en avons fait’’, a fait comprendre M. Diop.

Sur cette lancée, annonce-t-il, ‘’en termes de perspectives, j'estime qu'il nous faudrait nous mettre davantage dans le champ de la réflexion prospective sur des problématiques qui touchent directement l'État en général et l'Administration en particulier. Qui plus que nous est en devoir de le faire, chers collègues ?’’.

Il ajoute : ‘’Il n’y a pas de destin forclos, mais juste des responsabilités désertées, disait le philosophe feu Hamidou Dia. Ne désertons pas les nôtres. Il convient, aujourd'hui plus que par le passé, d'œuvrer au positionnement de l'AACS au cœur de l'action publique comme entité de veille, d'action et d'accompagnement. Nous nous sommes engagés à cela devant le président de la République.’’

Mohamed Mahmoud Diop est convaincu que les administrateurs civils peuvent relever tous ces défis qui sont devant eux. ‘’Les autres corps travaillent ardemment à la mise à jour de leurs compétences, pour être plus agiles dans un écosystème en perpétuelle mutation marqué par l'émergence de nouveaux concepts ou champs de recherche ayant pour noms LAB, Block Chain, Nudge, intelligence artificielle, évaluation des politiques publiques, Lean Sig Sigman, etc. Nous sommes des fonctionnaires interministériels et pour protéger notre champ d'exercice, aujourd'hui pénétré par d'autres compétences qui ne devraient pas nous être méconnues, un reprofilage s'impose’’, a-t-il soutenu.

Avant de préciser : ‘’Cette action passe notamment par la formation initiale, mais aussi par la formation continue, à travers des mises à niveau ou autres renforcements de capacités. Mais aussi par une mise en réseau de notre organisation avec d'autres de même rang dans d'autres pays. Vaste chantier me dira-t-on, mais un voyage de mille lieues commence par un premier pas’’, a martelé le nouveau président de l’AACS.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)