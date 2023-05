Le leader du parti politique Synergie pour un développement durable (S2D) était hier en meeting à Mbao, dans le département de Pikine. Lors de cette rencontre, Souleymane Ndiaye a précisé qu'il est venu dans cette partie de la banlieue dakaroise pour renforcer la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans la commune. Il n'est pas intéressé par la mairie. "Je suis là pour prendre langue avec toutes les couches de cette commune. J'ai entendu vos doléances.

Je vous promets que nous allons faire l'essentiel. Seule la réussite de la mission du président de la République nous intéresse. N'acceptez pas qu'on vous leurre. Vous savez où se trouve la vérité. Dieu n'est jamais avec les personnes qui font du mal à leurs prochains. N'acceptez jamais qu'on vous utilise à des fins politiques. Ne suivez pas les loosers, ceux qui ne donnent pas une importance ou qui ne respectent pas leur parole. Nous sommes pour la paix. Nous allons nous tuer pour faire régner cette paix, quitte à y perdre notre vie. Mbao est une commune déterminée, engagée" a-t-il confié.

Et le DG de la Sapco de poursuivre : "Maintenez le rythme pour qu'au soir du 25 février, Macky soit réélu au premier tour. Nous voulons un second quinquennat pour le président de la République, pour qu'il puisse terminer les chantiers déjà entamés. N'entendez pas ceux qui vous disent autre chose et surtout les politiciens encagoulés qui se cachent derrière la société civile. Ils ont déjà vidé toutes leurs cartouches. On ne va pas les laisser vivre leurs dernières heures ainsi. En 2024, normalement, on ne doit pas battre campagne. Le bilan de Macky Sall milite en sa faveur. N'acceptez pas que des batteurs de bols vous imposent un rythme. Ce pays est plus sérieux que cela. Ils ne méritent pas une importance".