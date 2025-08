Dans un communiqué parvenu hier à ‘’EnQuête’’, le Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR) a fustigé la gestion du pouvoir par le gouvernement actuel, pointant un manque de vision et une série d’annonces sans lendemain. Le parti de l’ancien président Macky Sall dénonce aussi des ‘’poursuites politiques’’ contre ses responsables et réclame leur libération immédiate.

Réuni hier, le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (APR) a dressé un tableau sévère de la situation politique nationale et internationale. L’instance dirigeante du parti de l’ancien président Macky Sall a également évoqué la vie de la formation, avec une série d’activités prévues pour maintenir la mobilisation de ses militants. Le Sen a salué la ‘’mobilisation exceptionnelle’’ des militants à Ourossogui, dans le prolongement des manifestations de Saint-Louis et d’Agnam.

Selon le parti, des centaines de milliers de personnes y ont exigé la libération du député Farba Ngom ainsi que de plusieurs autres cadres de l’APR détenus ou poursuivis par la justice. Dans cette même dynamique, les femmes de l’APR de Dakar tiendront une assemblée générale le 2 août prochain, avec pour principal mot d’ordre : la libération de tous les ‘’otages politiques du régime’’ et la levée des mesures judiciaires contre d’autres figures du parti, dont Ismaïla Madior Fall, Aïssatou Sophie Gladima et Salimata Diop Dieng.

Le parti d’opposition n’a pas mâché ses mots à l’égard du gouvernement actuel, qu’il accuse d’’’immobilisme’’ et de ‘’confusion stratégique’’. Le Sen dénonce un empilement de projets sans cohérence – de la Vision 2050 au Programme DiomayePrésident, en passant par la Déclaration de politique générale – traduisant, selon lui, un ‘’déficit grave de vision du développement’’. Il appelle ainsi les travailleurs, les syndicats et le secteur privé à faire preuve de vigilance face à un Plan de redressement jugé peu crédible.

Le Sen a réagi aux poursuites judiciaires annoncées par le garde des Sceaux concernant les événements survenus entre 2021 et 2024. Tout en réaffirmant son attachement à la vérité et à la justice, l’APR rappelle au régime de Pastef sa promesse d’abroger la loi d’amnistie et met en garde contre tout esprit de règlement de comptes.

Le parti dénonce également ce qu’il considère comme des ‘’atteintes graves aux libertés des citoyens’’, regrettant les ‘’propos orduriers’’ de certains responsables du pouvoir actuel à l’encontre de ses membres.

Tout en saluant la libération récente de Moustapha Diakhaté, Bachir Fofana et Djiby Ndiaye, l’APR exige celle d’autres détenus d’opinion, dont Abdou Nguer, Assane Diouf, Jérôme Bandiaky et l’homme d’affaires Tahirou Sarr.

Le Sen a, par ailleurs, évoqué la situation des populations sénégalaises vivant en zone frontalière avec la Mauritanie, appelant à la ‘’prudence et à la circonspection’’.

Sur le plan international, il s’est réjoui de la conférence sur la Palestine tenue à New York sous l’égide de la France et de l’Arabie saoudite, et a plaidé pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, tout en réitérant son soutien à une solution à deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte dans des frontières sûres et reconnues.

M. NDAO