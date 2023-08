L’équipe nationale du Sénégal de natation est revenue les poches pleines de médailles des 3es Championnats d'Afrique juniors qui se sont déroulés au Ghana. Classée 4e, elle a glané 33 médailles.

Les 3es Championnats d'Afrique juniors Zone 2 de natation ont eu lieu à Accra, du 18 au 20 août 2023. Quatorze pays ont participé à ces joutes. Hier, la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage a fait le point de sa participation.

Selon la note parvenue à notre rédaction, les Lionceaux ont glané 33 médailles. ‘’Lors des trois journées de compétitions en piscine, du 18 au 20 août 2023 à Accra au Ghana, l'équipe du Sénégal junior, avec 12 membres (10 nageurs et 2 encadreurs), a participé aux Championnats d’Afrique Zone 2 juniors et à remporter le plus grand nombre de médailles, soit 33.

Chez les dames, il y avait Mariama Dramé (17 ans), Aïssatou Ndiaye (17 ans), Seyni Faguèye Ndiaye (14 ans) et Sokhna Faty Ndiaye (13 ans). Chez les hommes, ils étaient six : Momar Djim Balla Kébé (17 ans), Racine Madiop Ndiaye (17 ans), Alioune Badara Lèye (16 ans),

Serigne Babacar Dieng (18 ans), Mohamed Guorgui Kambe (16 ans), Nael Lamine Voisin (14 ans).

Au total, ils ont décroché 33 médailles, dont 4 or, 15 argent et 14 bronze. Ce qui classe le Sénégal à la 4e place sur 14 pays participants aux Championnats d’Afrique Zone 2 juniors’’, renseigne la fédération.

Dans le détail, Momar Djim Balla Kébé a décroché l’or au 400 m x 4 nages ; Racine Madiop Ndiaye l’or au 50 m nage libre ; le relais dames 4 x 100 m nage libre (Mariama Dramé, Aissatou Ndiaye, Seyni Fagueye Ndiaye et Sokhna Faty Ndiaye) a aussi décroché l’or ainsi que le relais dames 4 x 100 m 4 nages (Sokhna Faty Ndiaye, Mariama Dramé, Aissatou Ndiaye et Seyni Fagueye Ndiaye).

Dans la catégorie Meilleure performance homme, le Sénégalais Mame Racine Ndiaye a été classé 3e. S’agissant de la meilleure équipe masculine, le Sénégal s’est classé 3e avec 2 or, 2 argent et 8 bronze. Les femmes se son,t elles, classées 4e, avec 2 or, 12 argent et 6 bronze.

Il faut aussi noter que le jeune Racine Madiop Ndiaye a décroché la médaille d'or du 50 m nage libre en 26"14. Formé par l'Etics natation de Thiès, il est présenté comme une valeur sûre de la natation sénégalaise.

En effet, il a été plusieurs fois champion du Sénégal dans les catégories poussine, Benjamine, minime, cadette.

CHEIKH THIAM