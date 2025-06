Treize ans après leur premier combat, Sa Thiès et Zarco s'affrontent à nouveau ce dimanche 22 juin. Ce remake, qui met en haleine toute l'arène, est bel et bien une revanche sous haute tension.

À chaque fois qu'ils se retrouvent face à face, les deux athlètes se regardent en chiens de faïence. Ce n'est pas le grand amour. Le spectacle offert lors de leur dernier rendez-vous en direct à la télé en dit long. Sa Thiès va-t-il encore dérouter Zarco en lui infligeant une seconde défaite en autant de confrontations ? Ou son adversaire prendra-t-il tout simplement sa revanche plus d'une décennie plus tard ? Réponse ce dimanche. Mais une chose est sûre : s'il y a un duel que Sa Thiès n'aimerait pas perdre, c'est bien celui contre Zarco. Déjà à l'époque, lors de leur premier face-à-face, la rivalité était à son paroxysme, notamment entre Modou Lô et Balla Gaye 2. Le frangin de l'ancien roi des arènes, mal en point dès le départ, s'en sortit in extremis.

Aujourd’hui encore, Sa Thiès n'a pas droit à l'erreur, s'il veut éviter une deuxième défaite, ce qui serait une première dans sa carrière. Mais rien n'est gagné d'avance pour lui, car le Zarco de 2012 est bien différent de celui de 2025.

Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Sa Thiès a rencontré quelques difficultés. D'ailleurs, son dernier combat contre l'expérimenté et ancien roi des arènes, Eumeu Sène, a mal tourné et s'est soldé par une défaite. Cependant, comme souligné précédemment, Zarco est considéré comme une chasse gardée de Salif Sakho. L'ascendant psychologique est logiquement du côté du lutteur de Guédiawaye. Toutefois, pendant ce temps, Zarco a enchaîné les succès, devenant la bête noire des jeunes loups. Ada Fass, Niang Bou Ndaw, Diène Kaire, pour ne citer qu'eux, ont tous été freinés par le champion de Grand Yoff, qui apparemment a bien grandi. S'exprimant après leur dernier face-à-face, l'athlète a affiché une certaine sérénité, pouvant rassurer ses aficionados.

“Il sait qu’il n’est pas prêt, c’est pourquoi il n’a pas été serein lors du face-à-face. Tout ce que Sa Thiès a fait, c’était pour que ça dégénère et que le combat n’ait pas lieu. Mais je ne lui ai pas donné l’opportunité, car je sais que la victoire sera de mon côté. Il s’est attaqué à Bour Guewel et à Modou Mbaye alors qu’ils ne sont que des présentateurs”, a commenté Zarco sur Lutte TV.

Le lutteur de Grand Yoff a réaffirmé l’enjeu que comporte ce combat revanche, qui lui ouvrirait les portes des ténors de l’arène. “L’objectif est d’affronter Balla Gaye 2 et gagner ce combat me permettra d’atteindre cet objectif. Sa Thiès est juste un passage obligé pour moi et dimanche, je vais le battre”, a-t-il ajouté.

En dehors de Balla Gaye 2, qui deviendra un adversaire naturel si jamais il sort victorieux de ce combat, Zarco pourrait prétendre à une confrontation avec Eumeu Sène, Lac de Guiers 2 ou encore Tapha Tine.

Mamadou Diop